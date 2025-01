«La clave de las MMA es amar lo que haces»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de enero 2025, 12:31 | Actualizado 12:39h. Comenta Compartir

Por encima del sacrificio, la disciplina y la fortaleza mental, el amor por este deporte. «Es la clave. Si no quieres, si no estás enganchado y entregado a las MMA, es imposible que puedas dedicarte a esta disciplina. No hay nada más importante que amar lo que haces y sentirlo muy adentro. Y eso es lo que me empuja a seguir cada día, por muchas renuncias que tenga que hacer en mi vida normal. Dieta, descanso, entrenamientos cada día... Tienes que mentalizarte y ser fuerte para no abandonar«, dice Adrián Naranjo ante la mirada cómplice de Gil Catarino, toda una eminencia en este universo y que ejerce de entrenador y mentor. Adrián representa el triunfo de la constancia.

El pasado sábado reapareció en la jaula tras un largo tiempo sin competir y rozó la excelencia en sus prestaciones ante un cinturón negro como el brasileño Elves Oliveira. Ganó en el tercer y definitivo asalto y se apuntó el cinturón del Dryfactor Invitational, un evento internacional que atrajo a Tamaraceite a destacados especialistas de varios países, además de escuelas isleñas del prestigio de Taz Jinámar, representada por Kevin Perdomo. «Dominó todas las facetas de la pelea y rindió como esperaba frente a un adversario muy potente y cualificado. Soportó muy bien el campamento preparatorio que le habíamos diseñado y estaba seguro, como así fue, de que llegaría a la pelea con todas las garantías. El resultado fue justo y merecido«, apunta Catarino.

Ampliar Adrián, junto a Gil Catarino, su entrenador.

Desde edad temprana metido en la dinámica del kickboxing, jiu jitsu y MMA («tendría 10 u 11 años cuando empecé y ya no lo he dejado»), el luchador grancanario ha superado una lesión de codo que le obligó a parar y ahora, tras esta victoria, espera relanzar su carrera, a tiempo de todo por su juventud (27 años) y pujanza. «En su día fui tercero de España en la ADCC celebrada en Valencia. Llegué a perder cinco kilos en un día y a realizar siete combates sin parar. Fue una experiencia increíble. Luego me lesioné en Tenerife. Y ahora todo salió bien en una pelea en la que tenía puestas muchísimas ilusiones por todo lo que significaba para mí luchar en casa y poder hacerlo lo mejor posible. Tengo una satisfacción total porque siento que el trabajo realizado ha merecido la pena«, apunta.

Constancia y compromiso

Dedicado de manera profesional al kickboxing, Naranjo despierta los elogios encendidos de Gil Catarino por su capacidad de resistencia y ganas de mejorar: «Con el fenómeno de Topuria en España son muchos los que se acercan a los gimnasios para probar y terminan abandonando pronto al comprobar que este deporte requiere una implicacón total y un compromiso absoluto. Tengo luchadores en todo el mundo que han salido adelante por su constancia, por su resistencia al sufrimiento. Y Adrián es un guerrero. Estoy muy orgulloso de él porque lo he visto crecer y siempre ha sido un deportista ejemplar por su trabajo y ganas de mejorar siempre«.

Ampliar El luchador grancanario, durante su visita a la redacción de CANARIAS7

El camino que se vislumbra para la progresión de Naranjo pasa por su próxima presencia en otro evento que tendrá lugar en marzo, también con competencia de primer nivel, y llamar la atención de promotoras que lo relancen. «Tuvimos la valiosa colaboración del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gracias a la concejala Carla Campoamor y del Cabildo de Gran Canaria por el consejero Aridany Romero. Pero necesitamos apoyos para poder seguir organizando eventos de este tipo y, en el caso de Adrián, como el de otros muchos, es muy importante contar con ese respaldo que les permita seguir desarrollando su actividad. Hay una gran cantera aquí y debemos cuidar a los chicos«, advierte Gil Catarino.

En puertas del Circuito Canario de jiu jitsu

El próximo mes de marzo arrancará, en El Batán, una nueva edición de esta competición que implicará a participantes de todas las islas además de alguna invitado del panorama nacional. Se movilizarán del orden de «400 a 500 participantes», según estimaciones de Catarino, promotor de esta iniciativa, y se contará, igualmente, con el respaldo federativo. En las cuentas gilcatarino jiujitsu y circuito.canariobjj pueden consultarse todos los detalles de la prueba.