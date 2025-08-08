Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Adrián Naranjo, junto a Akhmed Amaev en el pesaje oficial que tuvo lugar este viernes.
Adrián Naranjo, junto a Akhmed Amaev en el pesaje oficial que tuvo lugar este viernes. C7

Adrián Naranjo quiere cumplir su sueño en la Marbella Starlite

Deportes de contacto ·

El luchador grancanario se mide este sábado al ruso Amaev en un evento estelar al que tiene previsto acudir Ilia Topuria

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:21

Adrián Naranjo ya está en Andalucía y con toda la ilusión por materalizar. El luchador grancanario va a participar este sábado en una velada estelar, la Marbella Starlite, organizada por la promotora WOWFC, en la que, a los ojos de Ilia Topuria, que ha anunciado su presencia, se medirá al ruso Akhmed Amaev. Este viernes tuvo lugar el pesaje oficial en el recinto que acogerá el evento y, en vísperas del momento más esperado, Naranjo exhibió confianza y optimismo, por mucho que su adversario parta con el cartel de favorito.

Un triunfo esta noche en la capital malagueña relanzaría de una manera multiplicada la carrera del isleño, pupilo de Gil Catarino en Los Tarahales, ya que el eco que comportaría le pondría en el escaparate. Incluso una buena actuación, con independencia del resultado, podría alcanzarle para su pretensión de tener una agenda competitiva en el extranjero, el salto de calidad que ansía.

Atrás queda una preparación exhaustiva, medida al milímetro y vertebrada en una dieta severa y que ha permitido a Adrián pasar el filtro de la báscula en 56 kilos. Ahora lo que queda es mantener la concentración y ultimas pequeños preparativos de carácter técnico. A Marbella se ha trasladado parte de su familia con el fin de brindarle apoyo y aliento, un gesto que inflama, más si cabe, una motivación ya de por sí en lo más alto.

«Es un honor para mí participar en una velada de esta categoría, con el sello de WOWFC, que significa lo máximo en esta disciplina. Desde que me comentaron la posibilidad de poder estar en Marbella me ilusioné muchísimo. Soy consciente de todo lo que hay en juego», admite Adrián con vistas al pulso con Amaev, al que respeta pero no teme.

