Adrián Naranjo, a los ojos de todo el mundo en el Marbella Starlite

Sábado, 19 de julio 2025, 17:44

Al luchador grancanario Adrián Naranjo le aguarda la gloria en un evento de MMA estelar, el Marbella Starlite, que se celebrará en la capital andaluza el próximo 9 de agosto. De la mano de WOWFC, la promotora líder en España, y con la anunciada presencia en directo, como espectador de excepción, de Ilia Topuria, formará parte de un cartel de primer nivel y que le llevará a protagonizar su pleito frente al ruso Akhmed Amaev, un rival acreditado que, sin embargo, no le amilana.

«Es la oportunidad de mi vida», sostiene Naranjo, a tope ahora en su preparación con el maestro Gil Catarino. Sus dos últimas actuaciones no han podido ser más concluyentes, con victorias en el Dryfactor Invitational, a finales de enero, y en el Total Fights, ya en marzo. Este 2025 triunfal quiere coronarlo en la que será su primera salida fuera de las islas, tal y como venía deseando por la dimensión que comporta llevar sus poderes a ojos de todo el país.

En este caso, con la repercusión que comporta la convocatoria, que se emitirá a través del UFC Fight Pass, mientras que la señal nacional correrá a cargo de Movistar Plus, sabe que todo lo que haga verá amplificado su eco. Más, imposible. Allí también estará Zebenzui Ruiz, que presenta una tarjeta de doce victorias, emparejado con el galés Scott Pedersen.

«Es un honor para mí participar en una velada de esta categoría, con el sello de WOWFC, que significa lo máximo en esta disciplina. Desde que me comentaron la posibilidad de poder estar en Marbella me ilusioné muchísimo y, una vez confirmada mi presencia, la verdad es que no veo la hora de que empiece todo. Soy consciente de todo lo que hay en juego y, por ello, me estoy dejando la vida en los entrenamientos», admite.

Preparación a la altura

Sesiones doble, con crossfit de por medio, y un estricto régimen con dieta y descansos medidos al milímetro componen su día a día para cumplir con las exigencias de la báscula, 56 kilos en el peso ligero, y potenciar sus cualidades.

«Estar con Gil Catarino es una garantía y estoy siguiendo todos sus consejos. Sé que una victoria me abriría una puerta gigantesca para mi futuro, para todos los objetivos que me he propuesto desde que decidí dedicarme de manera profesional a las MMA. Siempre quise pelear fuera de Canarias y ahora me ha llegado la oportunidad que tanto tiempo he esperado. Lo voy a dejar todo para conseguir ese triunfo que puede cambiar mi carrera», anticipa ilusionado desde el gimnasio en los Tarahales donde ultima su puesta a punto.