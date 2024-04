Abiertas las inscripciones para la decimoquinta edición de la Artenara Trail

CANARIAS7 Artenara Lunes, 29 de abril 2024, 17:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La Artenara Trail, carrera promovida por el Ayuntamiento de Artenara y organizada por Arista Eventos, ha abierto este lunes las inscripciones para la decimoquinta edición, que tendrá lugar el sábado 15 de junio.

A través de la página web www.artenaratrail.com, las personas amantes del trail running podrán apuntarse a las pruebas que este año tendrán nombres con toponimias del municipio cumbrero: AT Artenara, de 19,5 kilómetros; AT Acusa, de 10,7 kilómetros; y AT Tirma, de 6,2 kilómetros.

Como explica la directora de la carrera, Jazmina Benítez, «Artenara Trail es una prueba apta tanto para participantes que se están iniciando en el trail running, con la nueva distancia AT Tirma, como para corredores expertos que se inscriban en las pruebas más largas, la AT Acusa y la AT Artenara». Así mismo, la Artenara Trail pondrá el foco en las categorías de formación ya que la distancia corta estará abierta para deportistas de categorías cadete e infantil, mientras que la media estará abierta para los de categoría juvenil. Aparte, el casco del pueblo acogerá carreras infantiles para menores de 0 a 7 años y de 8 a 13 años.