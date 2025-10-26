María León y Nicolás Vidal se coronan en Bandama

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de octubre 2025, 18:04 Comenta Compartir

El Real Club de Golf de Las Palmas vivió este domingo una emocionante jornada de finales en dos de sus torneos más emblemáticos: la Copa Blandy, en categoría masculina, y la Copa Fernando Rivero, en femenina. Ambas competiciones, con décadas de historia, volvieron a reflejar la tradición, la rivalidad y el espíritu competitivo del club decano del golf español.

La Copa Blandy, considerada el Campeonato del Club, volvió a reunir lo mejor del golf amateur del Real Club de Golf de Las Palmas. En una final disputada a 36 hoyos bajo la modalidad Match Play Scratch, Nicolás Vidal, de 17 años, se proclamó campeón tras imponerse con autoridad al también jovencísimo Javier de Bethencourt, en un doble recorrido con muchísimo nivel de ambos jóvenes jugadores, lo que augura un futuro prometedor para ambos.

La mañana arrancó con igualdad y un intercambio constante de hoyos entre ambos jugadores. En la segunda vuelta, Vidal encontró su mejor ritmo: la precisión en los hierros y la seguridad en los greens marcaron la diferencia y le permitieron abrir ventaja en los tramos decisivos, hasta cerrar el enfrentamiento por tres arriba a falta de dos hoyos.

La Copa Blandy es mucho más que una competición deportiva: representa la historia viva del club. Donada en 1935 por Carlos Mauricio Blandy, entonces presidente del Real Club de Golf de Las Palmas, este título se ha mantenido como un referente de tradición, deportividad y continuidad generacional. Casi 90 años después, la victoria de Vidal confirma el relevo natural dentro de una cantera que sigue marcando el pulso competitivo del golf en Bandama.

Ampliar Nicolás Vidal, de tan solo 17 años, con el Copa Blandy.

El trofeo fue entregado por Emilio León, presidente del Comité de Competición, en un ambiente de aplauso general y reconocimiento al esfuerzo y la calidad mostrada por ambos finalistas.

Desenlace vibrante en la final femenina

En la Copa Fernando Rivero, trofeo decano del golf femenino canario, la emoción se mantuvo hasta el último golpe. María León y Teona Dumbadze protagonizaron un enfrentamiento igualado que terminó empatado al hoyo 18, obligando a disputar un play off de tres hoyos. León se impuso en el primero y el tercero del desempate, sellando así su duodécima victoria en este torneo, en lo que supone ya su final número 16. La entrega del trofeo corrió a cargo de Reyes Torra-Balari y Ana Rivero, nuera y nieta de Fernando Rivero, en un gesto cargado de simbolismo.

Con estos resultados, el Real Club de Golf de Las Palmas clausura una nueva edición de dos de sus competiciones más queridas, que año tras año reafirman su valor histórico y su papel como punto de encuentro entre las nuevas promesas y las grandes figuras del golf insular.

