Imagen de los dos prestigiosos trofeos que se ponen en juego este fin de semana.

El Real Club de Golf celebra las finales de la Copa Blandy y la Copa Fernando Rivero

Ambas convocatorias, el próximo domingo en las instalaciones de Bandama

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:25

El Real Club de Golf de Las Palmas acoge este domingo, a las 8.00 horas, las finales de dos de sus torneos más emblemáticos: la Copa Blandy, en categoría masculina, y la Copa Fernando Rivero, en categoría femenina, competiciones que han reunido a 36 participantes. Ambos trofeos representan la tradición y la historia del club decano del golf español.

La Copa Blandy, considerada el Campeonato del Club, se juega bajo la modalidad Match Play Scratch, -hoyo a hoyo sin aplicar hándicap- y su final se disputa a 36 hoyos. Se enfrentarán Javier de Bethencourt, campeón en 2023 con solo 14 años , y Nicolás Vidal , de 17, que busca su primera victoria. De Bethencourt llegó a la final tras eliminar a José Juan Boissier, Felipe Meruane y Ramón Díaz, mientras que Vidal superó a Marco Montesdeoca, Juan Cabrera y Pablo Montesdeoca.

La Copa Blandy fue donada en 1935 por Carlos Mauricio Blandy, quien presidió el club entre 1927 y 1940, a su vez sobrino del primer presidente, Richard Rid Path Blandy. En 1948, Juan Domínguez Guedes la ganó en propiedad, pero la devolvió al club para que continuara celebrándose.

Por su parte, la Copa Fernando Rivero es el trofeo decano del golf femenino canario, instaurado en 1960 por Don Fernando Rivero y del Castillo Olivares para disputarse en modalidad Match Play con hándicap, con compensación de golpes según el nivel de las jugadoras. La final femenina enfrentará a María León, una de las grandes figuras del golf insular -ganadora en once ocasiones-, y a Teona Dumbadze, que busca su primer título. León ha superado en rondas previas a Eun Jung Kim y Máxima de Bethencourt, mientras que Dumbadze eliminó a Beatriz Nagy y Lisa Eriksson.

Ambas finales se celebrarán en las instalaciones del club, situadas junto a la Caldera de Bandama, y pondrán el broche de oro a una nueva edición de dos competiciones históricas.

