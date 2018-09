Maldonado tiene trabajo por delante

Ocho temporadas hacía que el Gran Canaria no besaba el polvo de tal manera en el debut liguero. La irregularidad en el inicio, desde tal fecha, se ha convertido en un compañero de viaje para el cuadro isleño. Y es que desde el curso 2010-11 hasta el actual se contabilizan cuatro victorias y otras tantas derrotas. En la retina queda aquel encuentro donde el Herbalife cayó en su feudo contra los vecinos de Tenerife hace tan solo dos años. No obstante, para encontrar un choque en el que el conjunto claretiano fuera arrollado, como sucedió el pasado jueves en el Palau, hay que trasladarse al 3 de octubre de 2010.

Además, fue en el mismo lugar y ante el mismo rival. El Barça Lassa, por aquel entonces llamado Regal FC Barcelona, pasó el rodillo y no tuvo piedad del equipo entrenado por Pedro Martínez. Los culés, plagados de magia con un muy joven Ricky Rubio y un Juan Carlos Navarro pletórico, vapulearon a los isleños, ganando el encuentro por 83 a 58 y dejando al Gran Canaria 25 puntos por debajo en el marcador.

Una anécdota que no debe nublar la vista a los más románticos del baloncesto. Caer ante el Barça está permitido. Su presupuesto está años luz por encima del resto de equipos -salvo del Real Madrid- de la Liga Endesa. Los 20 puntos que le sacó la escuadra azulgrana a los amarillos no deben hacer saltar las alarmas. El cambio de técnico, tras el adiós de Luis Casimiro, y la incorporación de hasta cinco caras nuevas requieren de tiempo de entrenamiento y, cómo no, del propio rodaje de competición.

La ventana FIBA y las lesiones durante la pretemporada han obligado a ralentizar el proceso de aclimatación de la nueva maquinaria amarilla. Salva Maldonado quiere hacer correr al Herbalife y ante un rival de enjundia como el Barcelona de Pesic pocas conclusiones se pueden sacar.

Lo que sí está claro es que el verano ha sido algo gris. El Herbalife no encuentra su brillo y todavía no sabe lo que es ganar desde el regreso del preparador catalán. Aun así, en una temporada tan larga como la que le espera al Gran Canaria, lo primero que debe hacer Salva Maldonado es que sus jugadores conecten entre ellos y que estén en las mejores condiciones físicas lo antes posible.

Pensando en obradorio

El choque ante el Barça ya es historia y Maldonado ya piensa en su próximo rival en competición doméstica, que será Monbus Obradoiro. Con todo, el Herbalife tiene ante sí la posibilidad de mejorar las prestaciones ofrecidas en el Palau y darle una alegría a su afición el próximo jueves 4 de octubre a partir de las 20.30 horas.