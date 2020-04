Los clubes de Tercera quieren cerrar ya el curso

Tan solo aquellos clubes que más dinero han empleado en sus plantillas, o tienen los objetivos más claros, como puede ser el ascenso a categorías superiores entienden que la temporada debe continuar en el punto en el que se ha parado.

Son los presidentes que no verían con buenos ojos dar por buena la clasificación actual, sin igualdad de jornadas para todos los equipos, y con opciones de superar a rivales directos en la tabla.

Para Rosa María Alonso Martín, única presidenta de la categoría, su prioridad «no es hablar de deporte, muchas familias están pasando por momentos complicados». La responsable del CD Santa Úrsula entiende «que debe ser el organismo encargado de la gestión deportiva el que comunique, cómo quedará la temporada, y eso dependerá de las autoridades sanitarias y el riesgo para la salud».

El presidente del CD Vera, Jesús Hernández Hernández, comenta que no sabe nada de los responsables federativos sobre qué pasará con la competición parada, pero si tiene una visión particular, «que es la de completarla, para no perder la ilusión que traíamos, tras conseguir los puntos del objetivo marcada: la permanencia».

Armando Santana Ramírez, del CF San Mateo, y en la línea del mandatario tinerfeño sobre noticias federativas, dice no tener nada concreto y claro de los organizadores de la competición, «en el chat de presidentes hay opiniones de todo tipo». Para el dirigente del club de La Vega de San Mateo, «lo único razonable, y que debe primar, es la salud de todos».

También Hilarión Rodríguez García, presidente de la UD Villa de Santa Brígida comenta, «que el fútbol ha quedado ya en otra escala, y hablar de deporte no tiene sentido». Para el responsable del conjunto satauteño, «mi opinión personal es que termine la liga en el punto que se paró, pasar página y pensar en el siguiente ejercicio deportivo», pero reconoce, «que en la situación clasificatoria de su equipo -colista del grupo-, ni se entendería, ni yo tendría fortaleza para proponerlo».

El presidente del Unión Viera, Juan Francisco Ramos García, sólo oye conjeturas sobre el futuro de la Liga, «nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá, el confinamiento es hasta el 26 de abril. Si la situación de encierro terminase, como límite, a mediados de mayo, estoy convencido de que harán lo posible para completar las competiciones en julio o agosto».

Para Esteban Saavedra, presidente del Unión Puerto, «todo está supeditado a los acontecimientos para tomar decisiones sobre el futuro». El máximo mandatario de la entidad majorera dice «no tener noticia alguna sobre qué pasará con la temporada», aunque su opinión personal es que la Liga «debería finalizar ya, y empezar la nueva, anulando la actual clasificación. No podemos empatar dos campañas».

Elías Hernández,Yiyo, presidente de la Sociedad Deportiva Tenisca, reconoce «que por encima de todo debemos pensar en salvar vidas, en parar la pandemia, el fútbol está en un plano muy lejano, y pensar en otra cosa sería una osadía por mi parte».

Sin embargo, el mandatario palmero dice estar en una disyuntiva, «si se juega, nos permitiría seguir soñando, pero si no se pudiese continuar, debería respetarse la clasificación actual, y que mi club estuviese, por derecho, en la próxima edición de la Copa del Rey».

Juan José Rivero Rodríguez, director de la cadena de filiales del CD Tenerife, tiene muy claras las prioridades, «antes de volver a competir debemos pensar primero en la salud de las personas. El fútbol debe quedar ahora en un segundo lugar, y ya buscaremos soluciones colectivas para tener los menores perjuicios posibles». Y una vez superada la pandemia, señala que el club «se pondrá a disposición de la Federación para lo que les requiera en cada momento».

Manuel Rodríguez Marrero, Tonono, director de formación y captación de la UD Las Palmas comenta también a Efe «que los jugadores de la cadena de filiales no han dejado de trabajar desde casa con los medios individuales disponibles, y los trabajos que el club les marca».

Al director de la cadena de filiales del conjunto -amarillo-, «le gustaría completar los campeonatos en todas las categorías», aclarando su razonamiento, «somos la base de un club profesional, y debemos estar preparados para los equipos superiores del organigrama».

Héctor Ramírez Alonso es el presidente de la UD Tamaraceite, y en la argumentación de otros dirigentes del Grupo XII quiere terminar el campeonato, «hemos invertido mucho dinero para terminar así, en nada. Respetando al máximo la cuarentena, y si se dan las circunstancias sanitarias que garanticen la salud de jugadores y técnicos, y el virus nos deje, apostamos por completar el torneo».

Serafín Herrera, máximo mandatario de la UD San Fernando, propone «que la competición debe terminarse, por los esfuerzos económicos que hacen los clubes para competir por sus objetivos y patrocinadores», y aunque el presidente del conjunto de Maspalomas respetará la decisión del resto de presidentes, «lo ideal es completar la temporada, siempre con todas las garantías y con la mayor seguridad posible».

Guillermo Jiménez García, vicepresidente del CD Mensajero, es también consciente de que el fútbol se hace difícil el fútbol ahora, «con tantos fallecidos, no podemos pensar en ello, esa es la realidad». Para el responsable -rojinegro-, «federativamente hablando, se va a intentar continuar la temporada, si desde un punto de vista sanitario es posible, aunque ahora sólo podemos desear que la situación mejore y volvamos a la normalidad».

Francisco Paco Santamaría, presidente del CD Marino, comenta que no tiene una idea clara de qué pasará con la temporada, «estoy en contacto permanente con la Federación Canaria, y en la coyuntura actual, ningún representante federativo, ni de LaLiga o ProLiga está en disposición de plantear propuesta alguna. Gustos o intenciones, puede ser, pero cualquier propuesta a la que pongan fechas para reanudar, personalmente me parecería poco seria e irrespetuosa».

Juan Carlos Albuixech López es el presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, y su opinión particular sobre la continuidad de la liga «es hacer borrón y cuenta nueva». El dirigente entiende, «que sería lo ideal por el bien de todos los equipos, para así poder organizar la próxima temporada». Y en cualquier caso, de volver a los campos, «que sea para entrenarse los jugadores y que los clubes puedan elegir las renovaciones».

El presidente del Atlético Unión de Güímar, Carlos Romero de la Rosa, señala «que la crisis sanitaria global que se vive, debe estar por encima de cualquier afición o pasión», pero entiende el mandatario que, «en base a lo que suceda con esta crisis sanitaria, decidirán tanto la española como las territoriales, y las alternativas que he leído es poder concluir todas las competiciones esta temporada, aunque pienso que no habrá fechas para hacerlo».

Agustín Hernández, presidente de la UD Gran Tarajal Sociedad Tamasite, en la línea de todos los demás dirigentes tiene claro que la situación no es fácil, «son momentos muy duros, pero confío que vamos a salir pronto, y que lo haremos más fuertes que antes». Para el responsable del conjunto del sur de Maxorata, «los ideal es continuar con la temporada, cuándo sea, pero completarla, pero me temo que la pandemia lo impedirá».

William Nazco García, del CD Atlético Paso, indica que su institución «está volcada en el bienestar y la comodidad de sus jugadores, intentamos mantener el club lo más activo posible, seguir el día a día aún con más dedicación», y para el dirigente pasense, «es pronto para planificar qué hacer, sin fechas aún para normalizar nuestras vidas. No es suficiente con permitir jugar, hay otros condicionantes que hacen complicado que se ueda completar la liga».

Domingo Rodríguez Pérez, vicepresidente del Atlético Tacoronte, dice que no tiene nada oficial sobre cómo quedará la Liga, «si no lo saben ni en el fútbol profesional, difícilmente podemos tener noticias nosotros. Si preguntas, mi opinión es clara, cerrar la temporada pues cualquier otra opción será complicada llevarla a cabo. No podremos contentar a todos los equipos, pero reanudar en julio o agosto no lo veo».

Para Iván Hernández, presidente del CD Buzanada, su opinión particular sobre la temporada es definitoria, «que de por finalizada la temporada, y nos dejen pensar en la siguiente», aunque es consciente de que «concluir la actual lo veo complicado, pues las condiciones actuales no ayudan, y quedaría poco tiempo para organizar la siguiente».