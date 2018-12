Las heridas que deja el derbi

Y es que son ya cinco los encuentros en los que los amarillos se adelantan en el marcador y se dejan empatar por el rival. Cuatro de ellos en Gran Canaria. El conjunto isleño no asesta la puñalada final y mantiene vivo al contrario. Contra el Tenerife volvió a pasar, con permiso de Sagués Oscoz, que ensució 85 minutos de trabajo encomiable. La Unión Deportiva mordió el polvo y dejó escapar dos puntos. Otra vez. Una historia que se repite y que está condenando a la escuadra amarilla.

El hecho de no saber gestionar los encuentros cuando el cuadro insular se pone por delante en el marcador, acentúa la importancia de tener que convertir las oportunidades que se tienen cuando se está en ventaja. Ante los tinerfeños se marraron ocasiones clamorosas. La suerte no quiso sonreírle a una Unión Deportiva que fue mejor de principio a fin pero que, sin lugar a dudas, volvió a cometer los mismos pecados capitales. No mató el partido y eso, casi siempre, acaba de la misma manera en este deporte.

Con todo, la mejoría que se palpó, propiciada por el 4-4-2 por el que apostó Herrera, con dos bandas bien abiertas, debería trasladarse este mismo sábado al Nuevo Arcángel, donde Las Palmas se medirá al Córdoba de Aythami Artiles y Erik Expósito, equipo que está en descenso y, como la propia UD, plagado de urgencias. Así pues, se espera que en tierras de califas llegue la ansiada reacción.