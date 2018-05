—Este sábado se celebrará la 10ª edición de la Transvulcania, pero el espectáculo comenzará mañana con el Kilómetro Vertical. ¿Qué supone Transvulcania para La Palma?

—La Transvulcania es para todos una seña de identidad. Sin lugar a dudas es el evento más importante de nuestra isla y diría que a nivel social, económico y turístico uno de los mayores, junto a Los Indianos, Bajada de la Virgen y Love Festival.

—Han pasado 10 años. ¿Qué retos de futuro tiene la prueba?

—Por lo pronto, en 2019 seremos carrera Supersky del Skyrunner Wolrd Series y eso hará que seamos aún más si cabe prueba referente internacional, cuadriplicando puntuación, duplicando premios y dando acceso a los top 7 a la gran final del circuito. A más años vista aún no hemos planificado, eso sí, siempre pensando en lo mejor para la carrera y para la isla.

—El devenir político provoca cambios y éstos también se reflejan en la prueba. ¿La Transvulcania debe estar al margen de estos vaivenes o la implicación total del Cabildo lo hace imposible?

—A mi juicio no han existido vaivenes politicos, sí criterios diferentes de cómo planificar y enfocar la carrera, pero entiendo que siempre han ido en la línea de ir mejorando año tras año. Sin la implicación directa del Cabildo de La Palma, la carrera no sería posible, no al menos con el formato y éxito actual.

—La coincidencia con el Mundial no ha restado interés. ¿Qué valoración hace de esta circunstancia?

—Creo que los datos nos avalan. Nuevamente récord de inscritos, gran elenco de corredores internacionales en todas las modalidades, 60 países representados, más de 100 medios de comunicación acreditados, etc. Hay que pensar que si bien son para nosotros importantes los corredores élites, éstos son tan solo un 5% de nuestros participantes, el resto son corredores populares, por lo que el Mundial prácticamente no nos ha afectado.

—¿Un plan ideal para alejarse del mundanal ruido?

—Me relaja caminar, recoger setas en temporada y compartir momentos con familia y amigos.

—¿Una manía?

—Revisar y supervisar todo constantemente.

—¿Cristiano Ronaldo o Messi?

—Sin entrar en comparaciones, diría Rosanna Simón y Samuel García, dos deportistas palmeros de pro.