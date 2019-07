La grancanaria Daida Ruano y el venezolano Campello, reyes en Pozo Izquierdo

En el resto de la manga, Daida Ruano decidió ofrecer una maniobra inédita entre las competidoras femeninas, un 'doble forward' que casi aterriza y que habría supuesto ser la primera 'rider' en conseguirlo, ya que actualmente no hay ninguna competidora que ni siquiera lo intente.

La cuarta plaza de la general ha sido para su hermana Iballa Ruano, actual campeona del mundo de olas, que ha llegado a la cita grancanaria con una lesión de rodilla y tobillo que no le ha permitido estar al cien por cien en el agua.

Daida Ruano, que ha logrado su vigésimo triunfo en Pozo Izquierdo, ha confirmado que esta prueba es la única que realizará este año del circuito mundial, aunque ha descartado que sea una retirada, sino que se tomará un tiempo de descanso para afrontar con más fuerzas si cabe la competición en 2020.

Por otro lado, los jueces de este evento han decido aprovechar los dos días que restan para finalizar oficialmente el Gran Canaria Wind and Waves Festival para disputar dos supersiones de la categoría júnior.

De esta forma, mañana viernes a partir de las 12.00 horas han citado a las niñas sub 13, sub 15 y sub 17 y a los niños sub 15, mientras que el sábado se prevé que entren al agua los niños sub 17 y sub 20.

Asimismo, este sábado se celebrará la ceremonia de clausura en la carpa de Pozo Izquierdo, con la entrega de premios de todas las categorías que han entrado en competición: la absoluta masculina y femenina, y las siete categorías júnior.