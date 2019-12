Juan Espino: «No se cumplen los requisitos para que haya UFC en España»

Además, revela cómo es la UFC entre bambalinas: “Dana White es el presidente y la cara visible. Él interactúa bastante con los peleadores. Nos trata genial. Aunque realmente los que más mandan son los matchmakers, que son las personas que se encargan de hacer las peleas. Trabajan miles de personas: médicos, producción, periodistas... Es una maquinaria tremenda, una liga increíblemente buena. A mí me encanta trabajar con ellos. Tienen a los mejores peleadores del mundo y las mejores peleas. Eso sí, como pierdas dos o tres, fuera, ¿sabes? El que entra en la UFC entra para lo que entra, para ganar todas las peleas, para estar entre los mejores. Si no, vete buscando otra liga. Hoy por hoy es el evento que mejor paga”.

Con un contrato blindado a todos los niveles, asegura estar ‘súper asegurado’: “Como en cualquier deporte. Antiguamente no ocurría así. Pero hoy en día nos tienen muy controlados. De hecho, la UFC me mandó anoche un mensaje: "Juan, necesitamos saber dónde estás". Ellos tienen que conocer exactamente dónde estoy cada día por los temas de control de dopaje. Si tomas cualquier tipo de estimulante, cualquier droga, con ese incremento de potencia eres más peligroso y tienes más porcentaje de causar cualquier desgracia”.

Sobre las cifras económicas que se manejan en las competiciones de élite, Juan Espino ‘El Guapo’ comparte las claves con GQ: “Depende mucho del contrato que tengas. Por ejemplo, Alistair Overeem gana 800.000 euros por pelea. Gane o pierda. Entre los campeones, por poner un ejemplo, en su última pelea Khabib se llevó una bolsa de 6 millones de dólares. Pero estamos hablando de los súper top. Luego baja mucho. Se pueden ganar 100.000 dólares más el bono de la noche, de los que se reparten tres o cuatro a los campeones. Se mueve dinero. No como en la NBA o en la liga de fútbol, pero se mueve bastante pasta. Yo la verdad es que no me quejo”.

Este canario convertido en estrella en Estados Unidos ganó en 2028 el ‘reality’ de la UFC, que le sirvió como trampolín para acceder a esta liga: “El reality me permitió acceder a la UFC, al contrato de tres años que comienzo en 2020 y que tuvieron que congelar porque este año pasado he estado lesionado. Es lo que voy a hacer cuando vuelva. Seis peleas durante esos tres años. Ya mismo estoy ahí.”

Sobre el trash talking y los insultos en los combates, Juan Espino asegura que se trata de una técnica para ganar audiencia y se muestra reacio ante este tipo de actitudes irrespetuosas: “Para vender más, para que sea más llamativo, la gente utiliza formas poco respetuosas. ¿A quién no le suena McGregor? Es conocido por comerse fotos, tirar botellas, hacer de malcriado... Él lo puso de moda y después ya todo el mundo lo hacía. Estuvo bien porque nos situó a la altura del boxeo y otros deportes. Pero también evidenció un tema de falta de educación. Y no todos los deportistas que estamos aquí somos personas poco cívicas. No soy el más apropiado para dar lecciones de moral, pero estas actitudes tan irrespetuosas me dejan a mí como si yo fuera un santo”.

Además, Juan Espino ‘El Guapo’ analiza para GQ las razones por las que la UFC aún no ha llegado a nuestro país: “Todo el mundo quiere que se haga una UFC en España. Yo también. Pero, ¿cuántas personas pagan el pay per view para ver las peleas? A la gente aquí le gusta ver las peleas dos días después, gratis y en la tele, o en un canal que pagas cinco euros al mes y ves todas las peleas. Hay unos requisitos de consumo del evento que no se cumplen. Eso lo primero; y segundo, tiene que haber una estrella, tiene que haber alguien que sea capaz de traer el evento al país. En realidad, la UFC está interesada en hacer algo en España. Como todas las ligas internacionales, quiere exportar su producto fuera. Pero han sucedido varias cosas, que no está bien que las diga ahora, que lo han frenado... De momento, no hay nivel en España para pelear en UFC. De momento, complicado. Primero, no hay gimnasios de calidad. Se está trabajando, pero somos bastante mediocres. Para que este deporte avance, necesitamos que la gente salga fuera de España, que entrene fuera, que obtenga conocimientos y luego los traiga aquí”.