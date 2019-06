Juan Espino intensifica su recuperación con Dmitriy Sosnovskiy

Juan Espino aplaza la pelea que tenía prevista en un país árabe el próximo mes de septiembre después de la revisión de su mano derecha a la que fue sometido ayer. Aunque la recuperación sigue avanzando sin contratiempos tras ser operado el pasado 29 de enero, los especialistas aconsejan que no acorte los plazos y no fuerce su regreso a la competición porque una recaída podría ser peor.

En cualquier caso, a pesar de verse obligado a retrasar la cita prevista al final del verano, confía en pelear seguro no más tarde del mes de octubre. «La recuperación de la mano va bien, según lo previsto, pero no voy a forzar para volver a comienzos de septiembre. Si todo va bien, reaparecería a finales de ese mes o comienzos de octubre», asevera responsabilizado el campeón grancanario tras pasar por consulta. La lesión en la mano derecha se la produjo en la semifinal de The Ultimate Fighter (TUF), pero eso no le impidió ganar la pelea a Maurice Greene, convertirse en UFC y luego imponerse en la gran final de la competición en Las Vegas ante el norteamericano Justin Frazier, también con una costilla rota y la rodilla tocada.

«El doctor Manuel Galván y su equipo me recomiendan que no me salte lo plazos. El hueso poco a poco va pegando, pero el callo óseo no se ha terminado de formar, por lo que aún no puedo golpear con fuerza con la mano. No puedo cometer riesgos y debo tener paciencia esperando a que el callo esté mejor formado y proteja la zona en la que fui intervenido», asevera Juan Espino, que no ha descuidado su preparación en los últimos meses a pesar de pasar por el quirófano. «No puedo golpear con la mano derecha, pero poco a poco estoy entrenando con más intensidad para cuando llegue el momento de poder hacerlo esté en plenas condiciones de volver a competir con garantías. No supone un gran contratiempo retrasar unas semanas la pelea prevista, puesto que seguimos en los plazos estimados por los médicos cuando pasé por el quirófano. Si no puedo pelear a comienzos de septiembre, intentaré que sea a finales de ese mes o comienzos del siguiente como muy tarde», reconoce esperanzado Juan Espino, apodado El Guapo en la UFC.