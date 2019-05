Josemi, Kirian y Carlos piden sitio

En el último encuentro del filial se pudo ver por las gradas del Anexo tanto a Rocco Maiorino (director deportivo) como a Toni Otero (secretario técnico), Tonono (director de formación y captación) y, cómo no, al propio Miguel Ángel Ramírez, presidente del club grancanario, que tampoco quiso perderse la batalla por la permanencia.

La llegada de Pepe Mel al banquillo amarillo ha abierto la puerta de la primera plantilla ya a cuatro canteranos y no parece que la cuenta se vaya a saldar así. Los próximos en subir podrían ser Josemi Castañeda, Kirian Rodríguez y Carlos González. La buena campaña que están llevando a cabo con Las Palmas Atlético no pasa desapercibida y, como avisó el propio técnico después del encuentro ante el Córdoba, seguirá mirando a los chicos del filial.

Y ya dibujando la temporada que está por venir, donde habrá fichas inasumibles como la de David Timor que, además, no ha cumplido con las altas expectativas que había puestas sobre él, la cantera podría volver a coger fuerza. En la sala de máquinas solo ha cumplido Ruiz de Galarreta y, aunque será complicado retenerlo en la plantilla, se espera que sea la brújula para pelear el curso que viene por el ascenso. Ni Javi Castellano ni Peñalba están para competir por ese objetivo y Pepe Mel podría darle la alternativa a Josemi Castañeda en alguno de los tres últimos encuentros de Liga. En el de este fin de semana es improbable, pues el filial se juega la vida, pero el cántabro, que gustó en pretemporada con el sevillano Manolo Jiménez, está en la lista de futuribles para dar el paso a la plantilla profesional.

Inconveniente

Uno de los principales problemas con los que se encontrará Mel es que Las Palmas Atlético se juega la permanencia en la categoría de bronce ante el Atlético B este domingo en la capital de España. Y el técnico de la UD no quiere mermar las posibilidades de salvación del filial grancanario. Además, y como señaló el propio Mel en la rueda de prensa tras el choque ante el Córdoba, otro inconveniente podría venir marcado por las normas de la Liga («por reglamentación no podría jugar con cuatro del filial»). El preparador amarillo quiere comprobar de primera mano la valía de los chicos. Y no hay mejor prueba que darles minutos.