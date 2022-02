José Carlos Ramos dirige al SPAR Gran Canaria a una victoria épica en Vitoria

El deporte suscita emociones que no tienen explicación. Y algo de eso se vivió este domingo en la ciudad de Vitoria y lo pudieron ver miles de personas a través del canal de twitter de la Federación Española de Baloncesto, con los treinta mil espectadores que se conectaron.

El SPAR Gran Canaria se sobrepuso a todos los condicionantes externos y selló su octavo triunfo en la LF Endesa ante un excelente rival que puso toda la carne en el asador, usando su amplia rotación, para tratar de ahogar el buen juego de las amarillas. El 60-62 final queda en el haber de su técnico, José Carlos Ramos, tanto por su planteamiento, usando una zona muy bien ejecutada por sus jugadoras, como por la inyección anímica de saber darle al partido el ritmo adecuado, máxime, tras perder a los 21 minutos a Sika Koné, que se dolía de la rodilla y ya no volvió a jugar más.

Un apunte. Al SPAR Gran Canaria le planifica los viajes el enemigo este curso. Madrugón para el aeropuerto, llegada a Bilbao con retraso y entrando al hotel tres horas antes de jugar. El enemigo está en la Isla. Y se llama desigualdad. No hay recursos, pues no se gasta lo que no se tiene. Vieja filosofía de club que resiste. Y así desde hace 42 inviernos.

El primer cuarto fue de los buenos. 21-20, con un intercambio de canastas de nivel, y las amarillas aguantando el embate de la doble T, Tamara Seda (8 puntos) y los mismos para Tanaya Atkinson.

Entre Maya Caldwell, Blanca Millán y Valerie Nesbitt iban capeando el temporal vasco para entrar en un segundo cuarto donde se mantenía la tónica de igualdad con defensa presionante de las jugadoras del equipo vasco sobre las bases visitantes.

Un pequeño estirón en el marcador favorable a las de José Carlos Ramos fue bien gestionado por las jugadoras de Madelen Urieta, quien iba sacando partido de su mayor rotación para contrarrestar el acierto de su rival. 33-36 y quedaban veinte minutos para saber hasta donde le alcanzaría el combustible al SPAR Gran Canaria.

Sika Koné se lastimaba en la rodilla y el ambiente se congelaba en el pabellón. Este lunes se sabrá el alcance de la lesión. Ambos equipos parecieron atascados a la hora de anotar y el cuadro visitante gestionó bien sus opciones hasta llegar a un final apretado en el que el juego colectivo y el acierto de Maya Caldwell, Valerie Nesbitt y Blanca Millán a las que se unía la juvenil Carla Brito (10 puntos) junto al trabajo de Lydia Giomi, seis puntos y 14 rebotes, y Adji Fall, una promesa que ya es realidad, fueron bastante para escribir otra de esas páginas brillantes en la historia de un club que sigue peleando por sobrevivir. Increíble pero cierto.