Isabel Hernández confirma su gran momento con un oro en el Nacional de ILCA 6

La regatista canaria Isabel Hernández se ha proclamado campeona de España de la clase ILCA 6 en la categoría sub 21 en el Campeonato de España de la modalidad celebrado este fin de semana en el Club de Mar de Almería.

La deportista del Real Club Náutico de Gran Canaria consigue también la plata absoluta, menos de un mes después de hacerse con la medalla de bronce en el Europeo Sub 21 para las clases ILCA 6 e ILCA 7 en Hourtin (Francia).

La regatista, «muy contenta» con los resultados, pone ya el objetivo en el mundial de Portugal. «Mi próximo objetivo es mundial sub 21, en Vilamoura a finales de agosto, tengo todo el verano para prepararlo, a ver si consigo un buen resultado», afirma a su regreso a Gran Canaria.

También este fin de semana, las regatistas Alicia Iglesias y Blanca Briganty, ambas del RCNGC, obtuvieron sendas medallas de oro en la Copa de España de iQFoil Juvenil, Techno Plus y Techno 293, este fin de semana en el CAR Infanta Cristina (Murcia).

Iglesias gana el oro en la Clase Techno 293, categoría sub 17 femenina, y Briganty, en Techno Plus, sub 19 femenino.

También en la Copa de Murcia Álvaro Saura gana la plata en Techno Plus masculino; Bruno Barbara obtiene el bronce en Techno sub 17 M y Enrichetta Bettini, el bronce también en la clase IQFOIL sub17. Todos ellos pertenecen al RCNGC.