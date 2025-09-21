El Guaguas conquista el Torneo Internacional de La Gomera (3-0)

Los amarillos impusieron su ley ante el subcampeón checo, Ceské Budejovice, y se llevan el trofeo a Gran Canaria (19-25, 18-25 y 17-25). Este jueves, se volverán a ver las caras en el Arena a las 19.00 horas

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:07

El Club Voleibol Guaguas volvió a dejar claro que quiere ser protagonista esta temporada. El conjunto amarillo se impuso por 3-0 al VK Ceské Budejovice, subcampeón checo, en la final del Torneo Internacional de San Sebastián de La Gomera, disputada en el Pabellón Audillón ante una notable afluencia de público. Fue el segundo test de pretemporada para los de Sergio Miguel Camarero, que mostraron un juego convincente y una plantilla que ya empieza a carburar, destacando a Nico Bruno y Tomas Rousseaux en un auténtico partidazo.

El choque comenzó con el equipo checo enchufado (7-4), aprovechando la potencia ofensiva de Sam Taylor-Parks y la intensidad en defensa. Sin embargo, el Guaguas reaccionó de inmediato. Un block-out de Hélder Spencer y varios errores en ataque de Frank voltearon el marcador (6-11). La entrada en juego de Martín Ramos, muy seguro en la red, y un primer ace de Walla Souza encaminaron el set hacia los amarillos. Con un inconmensurable Nico Bruno al saque, el Guaguas cerró la primera manga por 19-25.

El segundo parcial mostró la versión más poderosa del tricampeón español. Con Io de Amo moviendo al equipo desde la colocación y Unai Larrañaga sólido en recepción, fue el turno de Walla Souza, que castigó con dureza la defensa checa (5-3). El Ceské Budejovice trató de reaccionar (7-7), pero la contundencia amarilla en la red y el acierto ofensivo de Tomas Rousseaux marcaron diferencias. El Guaguas dispuso de varias bolas de set y acabó cerrando por 18-25. El momento más celebrado llegó con el debut de Augusto Colito, que disfrutó de sus primeros minutos y puntos como jugador amarillo.

Lejos de rendirse, el conjunto checo subió el nivel en la tercera manga. Liderados por Taylor-Parks y con mayor eficacia en la recepción, encontraron continuidad en su juego ofensivo. Pero el cuadro grancanario no bajó el pistón. Bruno siguió sumando con el saque, Dimitrov mostró galones en la distribución y Spencer apareció con acciones espectaculares en bloqueo. El intercambio de puntos llevó el set a un desenlace de máxima tensión, con alternancias constantes en el marcador.

Sentencia y título para el Guaguas

Finalmente, el buen ritmo de los checos no fue un impedimento para el CV Guaguas, que recuperó su versión más sólida. Los de Camarero impusieron su ley y el Ceské Budejovice no logró resistir. El empuje del público gomero también jugó un papel importante, empujando al Guaguas a cerrar el parcial por 25-19 y la final por 3-0.

La victoria en La Gomera supone un refuerzo moral para un equipo ganador. El torneo internacional, organizado por el Cabildo de La Gomera y el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, sirvió también para poner a prueba a un Guaguas que ya piensa en sus próximos desafíos.

Parciales: 19-25, 18-25 y 17-25.

Árbitros: Mariola Rodríguez - Herminio Mendoza.