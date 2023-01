Xavi: «La forma de ganar es más importante que el título»

Xavi Hernández ya tiene el primer título que tanto buscaba como técnico del Barça. Un trofeo de supercampeón que no es el más importante de la temporada, ni mucho menos, pero que sí reafirma su trabajo al frente del club de su vida. Acabado el choque en Riad, el catalán mostró su satisfacción por el triunfo, por el trabajo de todo el equipo y por haber sabido transmitir a sus jugadores la importancia de conquistar una Supercopa más y ante el rival clásico. Sobre todo, tras el triunfo fue prolijo en las felicitaciones a los jugadores.

«Teníamos más necesidad que el Real Madrid y este título nos da tranquilidad y mucha moral. Estoy muy contento sobre todo por los jugadores, no por mí. Se lo merecen porque trabajan al cien por cien cada día y hay un vestuario perfecto, Han entendido muy bien lo que les hemos dicho en el planteamiento y lo han ejecutado de maravilla. Son la parte más importante. También estoy satisfecho por los barcelonistas, que se lo merecen».

Se quedó Xavi con el título y con la forma de conseguirlo. ¿Menos arriesgado que otras veces?: Al Madrid lo tienes que controlar de alguna manera, sobre todo sus transiciones. Quisimos y conseguimos tgener el control, dominar, evitar las pérdidas y estar atentos a las vigilancias con Karim y Vinicius. La forma de ganar es muy importante, casi más importante«.

¿Gavi?: «Se me acaban las palabras. Es pura pasión, pura alma, tanto que cuando no juega me sabe hasta mal por lo que contagia a todo el equipo. Es extraordinario el corazón que le pone. Pero todos han estado muy bien, cada uno en su papel».

Logrado el primer éxito, ahora falta lo más complicado, confirmarlo con más. «Ahora el trabajo es para mí. Si lo hemos hecho hoy también hay que hacerlo en Ceuta y en casa contra el Getafe. Me toca exigirles al máximo para que no sea el único título de la temporada».

Busquets: «Ojalá Gavi marque una época»

Por su parte, Sergio Busquets levantó su primera Supercopa como capitán del Barça. Hizo un partidazo y lo analizó como lo suelen hacer un mediocentro que lee de maravilla el juego. «Estamos muy contentos. Sabíamos que teníamos una oportunidad que debíamos que aprovechar para mantener nuestra idea, seguir compitiendo y creciendo en busca de más títulos«, afirmó.

¿La mano de Xavi? «En el Barça siempre te exigen ganar, pero desde que llegó Xavi siempre ha insistido yj nos ha hecho saberlo. El partido nos ha salido muy bien, con ese centro del campo para ganar superioridad, defender con un bloque muy junto y evitar sus contragolpes. Nos hemos sentido muy cómodos, muy tranquilos y dejando al Madrid prácticamente sin opciones».

¿Gavi?: «Ya sabemos cómo compite, que es un animal competitivo. A esa edad lo normal es jugar en el juvenil o en el filial como mucho, y él está a un nivel increíble en el primer equipo. Que siga así y que aprenda, que escuche, que le va a venir muy bien y ojalá marque una época en el Barça».

Laporta: « Xavi nos dará muchos títulos»

También habló el presidente Joan Laporta para celebrar su segundo título en su segunda etapa, puesto que ya ganó la Copa del Rey. Insistió en el mensaje de reforzar a Xavi Hernández en su estreno como técnico ganador. «Es un título de todos los culés y especialmente de nuestros jugadores, que forman una generación extraordinaria, y están dirigidos por un gran entrenador. Gavi ha marcado un golazo, ha dado dos y se merece ser el mejor jugador de la final. Pero todo el equipo ha jugado a un gran nivel y ha estado dirigido muy bien por Xavi», dijo el máximo mandatario azulgrana.

«Dijimos que devolveríamos la alegría a los barcelonistas y este es el primer título de Xavi, por eso sabe muy bien. Estoy convencido de que Xavi nos dará muchos éxitos por conocimiento, personalidad, capacidad de trabajo y porque es uno de los artífices del estilo que tenemos y del que nos sentimos orgullosos. Distribuye muy bien sus funciones con su staff, se lo toman con mucha ilusión, saben sufrir y ahora es una recompensa muy bonita», añadió al referirse al técnico de Terrasa.

Laporta elogió el comportamiento de los madridistas en la derrota, con especial énfasis en Florentino Pérez. Y alabó a Luis Rubiales, presidente federativo, por el torneo disputado en Arabia Saudí. «El Madrid ha sido un digno rival, que sabe estar tanto en la victoria como en la derrota. Florentino Pérez ha estado muy elegante y ha dirigido unas palabras muy cariñosas a Busquets. Es un título especial porque la FEF ha organizado una Supercopa extraordinaria, muy competida, y todos nos hemos sentido orgullosos».