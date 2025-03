Vitolo: «Aún no hay nada hecho, esto es una carrera de fondo»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de marzo 2025, 12:18 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

Victor Toledo, Vitolo (Las Palmas de Gran Canaria, 2004), jugador de Las Palmas Atlético cree que el ascenso directo pasa en seguir trabajando hasta que las matemáticas digan lo contrario. El lateral de La Isleta ya vivió un ascenso a Segunda RFEF el curso anterior a las órdenes de Maxi Barrera en el Unión Sur Yaiza, ahora quiere repetir la hazaña en el club de su vida. Destaca por su fortaleza, potencia y rapidez por su costado.

Cuénteme un poco sobre su trayectoria.

Regresé esta temporada a La Vela Chica, luego de ascender la pasada campaña con el Yaiza. Estuve cuatro años aquí antes de volver, desde infantil de primer año hasta cadete de segundo.

¿Cuál cree que es la clave del éxito?

Considero que la clave del éxito está en la unión que tenemos en el vestuario. El trabajo y el sacrificio de cada uno por el compañero. Cuando sumas todas estas cosas nos hace más fuertes y nos colocan en lo más alto de la tabla.

¿Cómo se está viendo esta temporada a título personal?

Me siento más qu integrado en el equipo de Raúl Martín. Bien es cierto que ahora mismo no paso por mi mejor momento, ni puedo decir que soy titular indiscutible, pero de eso trata el futbol. Es una carrera de fondos. Yo doy todo de mi parte para que el míster quiera darme la oportunidad.

¿Cuál es su relación con Raúl Martín?

Es buena, al final nos vemos casi todos los días. Es normal, cordial. Básciamente una relación jugador-entrenador. Sin más. Lo conozco desde hace muchos años, jugando desde fuera enfrentándome a él. Considero que es un buen entrenador.

¿Ve al equipo con los deberes casi hechos?

La verdad es que el ascenso está en nuestras manos. Yo tengo toda la confianza puesta en que el equipo logre el pase directo, pienso que lo conseguiremos. Lo tenemos de cara. Para eso trabajamos, para conseguir el objetivo.

La realidad está ahí, a falta de siete partidos, lo tienen casi hecho.

Sí. Hay tres partidos de diferencia con el resto de rivales. Aunque siempre lo he dicho: no hay que fiarse hasta que sea matemático. Hay que trabajar hasta el final. No he probado esa categoría y me encantaría lograrlo con este equipazo y compañeros que siempre están al pie del cañón.

¿Cuál es su sueño futbolístico?

Sin duda, debutar con el equipo de mi tierra. Es el sueño de todos. La verdad que sueño desde pequeñito con debutar en el Estadio de Gran Canaria y ahora mismo, puede que esté más cerca que en otros años. He tenido ofertas de otros equipos, pero anhelo crecer como futbolista vestido de amarillo. Mi sitio es aquí, mi casa y mi tierra.

Equipos con más posibilidades a parte de Las Palmas Atlético.

Creo que la UD San Fernando es el equipo que más nos ha costado superar, aunque la UD Tamaraceite está arriba y tendrán una bonita batalla por superarse el uno al otro. Somos todos una piña, nos llevamos todos muy bien.

Son el equipo a batir.

Todo el mundo quiere vencer a la UD Las Palmas, al final somos el equipo a batir. Al final cuando estaba fuera también lo pensaba así... cuando escuchas Las Palmas piensas que es el rival al que todos quieren ganar. Son los mejores y mueven la batuta en las Islas Canarias.

¿Qué mejoraría si estuviera por un segundo en la mente del técnico?

Para mejorar la imagen, creo que debemos erradicar esos 15-20 minutos de relajación en las segundas mitades. Es lo único que nos falta por mejorar, porque si alguno no está teniendo su día, nos sacrificamos y aportamos el doble. Aquí prima el compañerismo. Estoy deseando conseguir el objetivo, todos vamos a una.

¿Qué valoración hace sobre la temporada del primer equipo?

Hombre, ese tema no se debería tocar mucho porque ahora están en una situación complicada. Pero yo confío en el equipo, creo que se va a lograr la permanencia. Confío en los jugadores de la primera plantilla, tienen un buen equipo como para revertir la situación.