El tío de Rubiales: «Siempre ha sido un hombre con actitudes propias de Torrente»

Juan Rubiales fue durante muchos años uno de los grandes apoyos de Luis Rubiales dentro de la Federación. Su labor como jefe de su gabinete llegó a sobrepasar a su faceta como tío del presidente de la FEF y, tras distanciarse de él por motivos laborales, ha decidido hablar de lo sucedido con Jenni Hermoso y dar más pistas sobre algunos de sus escándalos del pasado.

En varias entrevistas, en El Mundo, El Confidencial y El Partidazo de COPE, el tío del directivo español habla con claridad sobre el desafortunado beso y la actitud que su sobrino ha demostrado y se ha posicionado a favor de la futbolista en el conflicto: «Los Rubiales estamos posicionados absolutamente con una idea de dignidad. Y la dignidad es defender a Jenni, entenderla, y reprochar los comportamiento bochornosos de este presidente».

Juan asegura que no le «sorprendieron, pero sí me impactaron las imágenes. Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente. Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer».

En declaraciones a esos medios, el periodista llega a asegurar que su sobrino «es un hombre obsesionado con el poder, obsesionado con el lujo, obsesionado con el dinero, incluso con las mujeres»: «Él necesitaba ponerse el traje de una persona importante, que manejaba dinero, que tenía contactos. Está obsesionado con eso. También con las mujeres, con las grandes comidas».

A la hora de referirse a los motivos por los que se rompió la relación con su sobrino, Juan recuerda la última conversación que tuvieron en la que Rubiales le pidió buscar una fórmula para que a su padre le llegase dinero todos los meses: «Le contesté que no iba a participar en eso y le dije '¿de qué vas?'. Me contestó: 'Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas'».

Otro de los grandes escándalos del dirigente español estos años ha sido la fiesta en el chalet de Salobreña, Juan recuerda aquel incidente: «Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente 'Nené' -ex futbolista del Granada y amigo personal de Rubiales- trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación. Curiosamente a aquella reunión de trabajo en Salobreña no fue invitada ninguna mujer responsable de área».

El tío de Luis Rubiales también ha hablado de una posible protección del Gobierno a su sobrino ante los escándalos que han ido saliendo en los últimos años. «Se produjeron reuniones entre el secretario general de la FEF, Andreu Camps, hombre sibilino, duro y sin escrúpulos, y el abogado Tomás González Cueto, mano derecha y brazo armado de Rubiales, con Víctor Francos (actual responsable del CSD)», ha revelado, lanzando un dardo a Pedro Sánchez y su equipo.