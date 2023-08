La Federación deja a Rubiales sin sueldo ni vehículo oficial El dirigente, provisionalmente apartado de su cargo por la FIFA aunque no cesado, también ha tenido que entregar el ordenador y el móvil corporativos y no contará con los servicios jurídicos federativos

Colpisa Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Luis Rubiales, provisionalmente apartado de su cargo como presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) por la FIFA, no contará con su sueldo ni tampoco con vehículo oficial mientras esté suspendido. Asimismo, el todavía dirigente, pues no ha sido cesado, ha tenido que entregar el ordenador y el móvil corporativos y no podrá recurrir a los servicios jurídicos federativos para su defensa.