Un testigo revela que el vídeo sexual de la menor con los canteranos del Madrid circuló durante un mes

El futuro procesal de los cuatro canteranos del Real Madrid imputados por la difusión de un video de carácter sexual en el que aparecen una menor y otra chica se complica. Las Diligencias Previas 2508/2023 del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) constatan que al menos un testigo ha revelado que las imágenes del encuentro sexual en Gran Canaria la noche del 15 de junio entre F.R, J.R. y A.G, (todos ellos futbolistas del Real Madrid C y originarios de fuera del archipiélago), y las dos chicas circularon durante al menos un mes a través de WhastApp entre un número de personas que la investigación no ha podido todavía determinar.

Los informes que ya obran en poder del juez Julio Wood Rodríguez, parte de los cuales ha tenido acceso este periódico, ponen de manifiesto que la causa tiene ya un testigo de cargo que podría perjudicar mucho los intereses de los imputados. Se trata de un quinto jugador de un equipo canario de divisiones menores al que el cuarto madridista imputado –el canario R.A., futbolista del Castilla y que no participó en el encuentro sexual- le mostró «en su propio terminal telefónico» la grabación «en fecha indeterminada del mes de julio» y «a sabiendas de la ilicitud del vídeo».

Precisamente, la imputación de R.A. viene por el hecho de no haber denunciado la distribución del vídeo y haberlo mostrado a terceras personas, en este caso a este futbolista que juega en un equipo del archipiélago y que fue el que avisó a las víctimas de que la grabación de su encuentro en el exclusivo Beach Club Amadores estaba siendo difundida sin su consentimiento.

De la veracidad de este testigo de cargo ni el juzgado ni la Fiscalía tienen la menor duda porque el propio canterano del Castilla admitió de manera fehaciente haber difundido la grabación sin darse cuenta del alcance de la confesión. «Por mensaje de audio de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, el investigado R.A. habría reconocido a xxx (la menor) haber recibido en su terminal telefónico y mostrado el referido vídeo a xxxx (el testigo futbolista).

«Difundido a otras personas»

El relato del fiscal incorporado a la causa –que insiste en que «según manifestaciones de otros testigos, el vídeo podría haberse difundido a otras personas»- hace el más detallado relato de los hechos conocido hasta ahora. «Durante la noche del 15 de junio de 2023, mientras se hallaban en un reservado del establecimiento Amadores Beach Club, de Mogan, en Gran Canaria, los investigados F.R., J.R., y A.G. habrían mantenido relaciones sexuales consentidas con la menor xxx (nacida en el año 2006) y xxx (mayor de edad), explica el Ministerio Público.

«En un momento dado, los investigadores F.R., J.R. y A.G, de común acuerdo y sin que xxx y xxx hubiesen prestado su consentimiento previo habrían decidido filmar el encuentro sexual, sirviéndose para ello del terminal telefónico de uno de ellos. Así, los investigados se habrían pasado entre ellos el teléfono mientras grababan el encuentro sexual, participando todo ellos en la elaboración de los vídeos», prosigue el escrito de la Fiscalía.

«Tal grabación no habría pasado inadvertida a xxx y xxx (las víctimas), quienes se habrían confrontado con los investigados y pedido que procedieran al borrado de los mismos, accediendo éstos aparentemente a lo solicitado», explica el escrito de la acusación pública, que revela que las chicas solo supieron de la difusión del vídeo a raíz de que el jugador del Castilla le enseñara la grabación al futbolista canario conocido de las víctimas.

Uno de los autos del juez, fechado el 19 de septiembre, introduce, no obstante, algunos matices sobre lo sucedido aquella noche. Según las dos chicas, solo tienen seguridad de que «se pasaran el móvil» para grabar dos de los tres futbolistas que participaron en el encuentro sexual (F.R. y J.R.). Unas relaciones que tuvieron lugar en lo que definen como una «cabaña privada» del Beach Club Amadores.

El magistrado Julio Wood Rodríguez en sus escritos revela que hay una segunda testigo, otra chica, «que pasaba el día con las posibles víctimas y los investigados» y que ha confirmado que «las denunciantes se quedaron solas con los tres investigados en una de las cabañas privadas y que cerraron las cortinas, ante lo cual decidió irse a la zona de piscina privada comunitaria del beach club con R.A». Esa chica, relata el juez, «también declaró que los oyó desde fuera manteniendo relaciones sexuales y que, al volver, las denunciantes dijeron que creían que las habían grabado».

El juez Wood, que en sus autos asegura que existen «indicios» de que no solo no se borró ese archivo sino de que además «se difundió a terceras personas», ha citado para declarar en condición de investigados (antigua figura del imputado) el próximo 8 de noviembre por la mañana y por videoconferencia a los cuatro futbolistas (que residen en Madrid) supuestamente involucrados en los hechos: los tres jugadores del tercer equipo que participaron en el encuentro sexual, lo grabaron y supuestamente lo difundieron, y el futbolista del segundo equipo que no participó en la relación sexual, pero que recibió el vídeo, no lo denunció y lo mostró a un quinto futbolista que juega en la competición Canaria, que ahora es el testigo de cargo.

Volcado de los móviles

El magistrado, según fuentes judiciales, para el día del interrogatorio espera poder tener encima de su mesa el volcado de los móviles de los cuatro jugadores, tres de los cuales fueron detenidos el jueves de la pasada semana en la ciudad deportiva del Madrid en Valdebebas, acusados de un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual.

Al margen de tratar de determinar la responsabilidad de cada uno de los jugadores en la difusión del vídeo, tanto el juez grancanario como la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil quieren conocer cuántas personas recibieron o 'rebotaron' la grabación. Los investigadores temen que varias decenas de personas hayan podido haber visto el vídeo, que ahora se sabe que fue difundido durante, al menos, un mes, a pesar de que los futbolistas prometieron a las chicas que lo habían borrado de sus móviles.

El 27 de octubre, en principio, el magistrado Wood, también ha citado a declarar a las tres mujer involucradas en estos hechos. Las dos denunciantes que aparecen el vídeo y esa tercera chica, amiga de las anteriores, que no aparece en las imágenes de carácter sexual, pero que sí estuvo ese día en el club de la playa de Amadores.