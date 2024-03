Supercopa de Piqué y Rubiales, las claves del contrato con la Federación

La Federación Española de Fútbol y su contrato con la empresa Kosmos de Gerard Piqué para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí está en el punto de mira de la Guardia Civil. Los agentes, que esta mañana han accedido a la sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para llevar a cabo diferentes registros, investigan los presuntos contratos irregulares del ente federativo en los últimos cinco años. Uno de esos contratos es el que firmó Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación, con el azulgrana.

Comisiones millonarias

Este acuerdo provocó un posible conflicto de intereses por la relación personal y profesional de las partes implicadas en el contrato. La Federación Española de Fútbol pactó con Kosmos y con Sela (la compañía pública saudí) un acuerdo que garantizaba al organismo presidido por Rubiales (para que no genere confusión con los tres nombres) 40 millones por cada una de las seis ediciones que se tienen que celebrar en territorio saudí y cuatro millones para la empresa de Gerard Piqué, hasta un total de 24. Además, en ese acuerdo, el exdirigente español y el exfutbolista negociaron que tanto la Federación como su empresa recibirían una comisión más elevada del Gobierno saudita, siempre que el Real Madrid y Barcelona participasen en la Supercopa de España. Una firma que se estampó en el contrato cuando Gerard Piqué todavía era futbolista de la primera plantilla del conjunto azulgrana.

Estas comisiones para ambas partes no eran conocidas por los clubes participantes en las ediciones del trofeo. Además, según se supo con posterioridad, Rubiales habría convencido al Barcelona para que jugara la Supercopa de España en Arabia Saudí, pero sin detallar que el central se llevaría una cantidad en forma de comisión porque aquello ocurriera.

Los audios entre 'Rubi' y 'Geri'

En aquellas negociaciones, desveladas por 'El Confidencial', el conflicto de intereses se podía comprobar en el trato personal y de colegas que tenían Luis Rubiales y Gerard Piqué en los mensajes que se intercambiaban. En ellos, el central explicaba al presidente de la Federación los movimientos que debían seguir para convencer al Real Madrid y repartirse las comisiones: «A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... Son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... Le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...».

Las explicaciones de Piqué

El revuelo provocado por el acuerdo hizo que Gerard Piqué saliera al paso con una comparecencia pública en la que defendía su presencia en el acuerdo y negando que hubiera un conflicto de intereses por su triple condición de hombre de negocios, futbolista en activo y presidente de un club (el Andorra). «Estamos en una cultura en la que se piensa siempre que hay gato encerrado. Que lo hagan 100.000 personas o 1.000 no quiere decir que lo haga todo el mundo. ¿Crees que por un acuerdo así el presidente de la RFEF va a decir algo a un árbitro? Contra la Real Sociedad B, al Andorra nos eliminaron quedándonos con nueve y con un penalti. El presidente tiene que luchar por generar el mayor dinero posible. Si lo consigue, se lo merece. Eso pasa en cualquier empresa. No voy a renunciar a algo con lo que me lo paso bien. Nunca he dejado de hacer algo por lo que diga la gente. Yo sé lo que he hecho», dijo.

El propio Rubiales llegó a admitir de forma pública la intermediación de la empresa de Piqué en los contratos: «Piqué, no, pero Kosmos, una empresa en la que está él en su accionariado, nos presentan a la gente de Arabia Saudí. Ellos son una agencia que, de vez en cuando, nos presenta proyectos. No es nada fuera de lo normal. Ellos están intentando traer clientes suyos. (...) Estamos muy contentos de haber podido negociar directamente con Arabia Saudí y repito que desde la federación no hemos pagado ninguna comisión».

Se barajó el Bernabéu y el Camp Nou

Aunque finalmente la Supercopa acabó en Arabia Saudí, antes de que se firmara el acuerdo y se tomara esa decisión, se barajó la opción de que el torneo se llevara a cabo en España, bien en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou: «Geri, mira. Yo voy a hablar esto con el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid me va a decir que no. Como el Real Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro. Decimos que (el Camp Nou) es el estadio con más capacidad, que es el campeón de Liga (el FC Barcelona), que es el campeón de Copa o finalista de Copa. Yo creo que legitimidad tenemos», dijo Rubiales al central del Barcelona.

El contrato entre la Federación y el Gobierno de Arabia Saudí para llevar allí la Supercopa de España garantizaba la celebración de un cuadrangular con la presencia de los cuatro mejores equipos españoles de la temporada anterior. El pasado año, los equipos que se clasificaron fueron los dos primeros de Liga y los dos finalistas de Copa, aunque en caso de que algún equipo ocupe plaza tanto por la vía liguera como por la copera, el criterio para seleccionar al siguiente participante siempre será el torneo de la regularidad. Un sistema que hacía casi imposible que Real Madrid o Barcelona no estuvieran presentes en las futuras ediciones.

La «Supercopa de la igualdad»

La «Supercopa de la igualdad». Finalmente, el acuerdo se cerró el 15 de septiembre de 2019, día en el que Rubiales felicitó a Piqué por el acuerdo: «Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites». Entonces, la Federación quiso presentar el acuerdo como un gran triunfo económico y ante las críticas recibidas por llevar una competición española a un país en el que no se respetan los Derechos Humanos, Rubiales llegó a decir que se trataba de la «Supercopa de la igualdad».

La primera Supercopa española en Arabia Saudí se jugó en enero de 2020, con el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia como participantes. Aquel año terminó con el triunfo para el Real Madrid, que se impuso en la tanda de penaltis al Atlético. El siguiente año, el de la pandemia, la Supercopa se jugó en España, pero ya en 2022, la competición volvió a tierras saudíes. Ese año, Rubiales matizó un poco su discurso al señalar que «a nivel ético, lo que estamos haciendo es ayudar mucho al desarrollo de la mujer en el fútbol, que es nuestro cometido. El resto de cuestiones, son cuestiones políticas que permanecen al margen del fútbol».