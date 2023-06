Serafín Herrera: «Estamos advertidos de lo que pasó hace dos años y no volverá a suceder»

La UD San Fernando ha conseguido el objetivo de retornar a la cuarta categoría del fútbol español, Segunda RFEF, tan solo un año después. El presidente de la entidad sureña, Serafín Herrera (Castillo del Romeral, 1952), empresario y dueño de la Casa Porsche, Toyota y AviaCar Canarias, considera que el equipo sureño «no pasará apuros para salvar la categoría en la próxima campaña». Al tiempo que asegura tener «más demanda que oferta» por venir al club.

–¿Qué significa para usted este ascenso a Segunda RFEF, se trata del más especial?

–Estoy muy orgulloso por todos. Los chicos se lo merecían. Pero también el entrenador, cuerpo técnico y el director deportivo, que no han parado de trabajar duro durante todo el año. Ha sido la recompensa a un curso muy sacrificado. Con actitud y aptitud se ha conseguido el objetivo del ascenso a Segunda RFEF un año después.

–La UD San Fernando es el único equipo de Gran Canaria que estará en la categoría, ¿qué supone para el club?

–Soy un aficionado del fútbol. Como presidente del club, me parece bien, ya que no tendremos competencia con el interés por los grandes jugadores en este mercado de fichajes, entre otros. Puesto que la última vez que hubo hasta cuatro equipos grancanarios fue un caos, peleando todos por los mismos futbolistas. No tenemos ofertas, tenemos demandas para venir al Sanfer.

-¿Espera hacer grandes fichajes de cara al próximo curso o pretenden mantener el bloque?

-La base la vamos a mantener, pero tendremos cinco o seis retoques. Vamos a fichar sub-23 porque tenemos pocos, pero el grueso de la plantilla se quedará, está claro. Nos falta un delantero centro pero el resto será sub-23, gente que pelee y que se deje todo en el campo. Tienen que luchar por los colores de la UD San Fernando, sin perder de vista su futuro futbolístico.

-Sobre la reciente renovación de Juan Carlos Socorro al frente del equipo.

-Socorro seguirá hasta que él quiera. En este club no se cuestiona nunca a un entrenador. Hay otros clubes en los que el técnico es cuestionado desde la segunda jornada, pero aquí no. Estoy seguro que si a un entrenador se le pone buenos jugadores, va a triunfar. El problema es la confianza, porque si es buen entrenador con una plantilla sin grandes estrellas, hará un buen potaje con sus jugadores y, por consiguiente, una gran temporada.

-Qué espera de la próxima campaña, ¿cree que habrá la misma diferencia de nivel que se vio hace dos temporadas?

-Entre la Tercera y la Segunda RFEF siempre se nota la diferencia. La dificultad es mayor y los partidos más exigentes. En una categoría de este calibre la diferencia es abismal. Yo noté la velocidad de un jugador de una categoría y la de otra. Era una locura, tanto fuera como en casa. Parecían aviones. Nosotros hacíamos lo que podíamos. Este año estamos en sobre aviso y no va a pasar lo mismo.

-Ahora competirán frente a los palmeros Atlético Paso y CD Mensajero, ¿ambos con la misma meta de la permanencia?

-Nuestro objetivo es mantenernos, la de los demás no lo sé. Buscamos salvarnos sin problemas. El Paso es un club bien gestionado con una gran plantilla y tuvo problemas para mantenerse la pasada temporada. Nosotros, que somos menos potentes que ellos, vamos a ver si lo conseguimos solventar cuanto antes. Esperemos lograrlo, esa es la meta, de cualquier manera, pero conseguirlo.

-Qué instalaciones utilizará el Sanfer, volverá a la Ciudad Deportiva o seguirá en El Tablero?

-El año pasado estuvimos en la Ciudad Deportiva de Maspalomas durante casi toda la campaña, pero esta no lo sé. Tengo que hablar con el nuevo alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, pero aún no he hablado con él. El campo número uno de Maspalomas no cumple con los requisitos que pide la RFEF para jugar en esta competición, así que tendremos que arreglar las instalaciones. Es posible hacerlo, si no, buscaremos alternativas. El estadio Municipal de Maspalomas no está acondicionado. Lo vi hace poco y me dio tanta lástima. Un estadio de esas dimensiones... este municipio se merece unas instalaciones adecuadas para sus equipos de fútbol.