Un clásico con sabor a final para recuperar sensaciones

Ya desde el sorteo de diciembre todo apuntaba a una resolución del grupo B de la Liga de Naciones entre España y Portugal, las dos favoritas para luchar por la primera plaza, la única que otorga billete para la final a cuatro de junio de 2023. Con permiso de Suiza y la República Checa, que han animado la competición quitando puntos a las dos selecciones ibéricas, el guion finalmente ha deparado el deseado desenlace entre dos de las potencias futbolísticas de Europa.

La Roja se planta en la bella ciudad de Braga, la tercera del país y escenario no tan habitual del combinado nacional luso, más acostumbrado a los grandes estadios de Lisboa y Oporto. Lo hace obligada a una victoria ante el adversario al que más veces se ha enfrentado en su centenaria historia. Será el episodio número 40 en la rivalidad entre los vecinos, con un balance hasta ahora favorable al conjunto español, pero la tónica de los precedentes más cercanos no puede ser más igualada. Los cinco duelos previos se han saldado en tablas, incluidos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Rusia (3-3) y aquella inolvidable semifinal de la Eurocopa de Polonia y Ucrania en 2012 resuelta en una trepidante tanda de penaltis.

Urge el triunfo para repetir presencia en la fase final de una competición menor, pero lo que es más importante, se necesita recuperar sensaciones tras el traspié contra Suiza. Faltó solidez defensiva para frenar al físico combinado helvético, pero también colmillo arriba y claridad en la circulación de balón, una de las virtudes proverbiales de España, que en el modernista Municipal de Braga se encontrará con un césped irregular. El maltrecho estado del verde obligó incluso a trasladar el entrenamiento previo a unos campos anexos para preservar su estado.

Para atajar estas carencias son bastante previsibles varios cambios en el once. No en la puerta, donde Unai Simón no tiene competencia, pero sí en los laterales, con la posibilidad de que Carvajal y Gayà releven a Azpilicueta y Jordi Alba en los carriles. Más improbable resulta una variación significativa de los centrales. A pesar de que Eric García y Pau Torres dejaron un sinfín de dudas en Zaragoza, Diego Llorente y Guillamón tampoco parecen futbolistas con suficientes kilómetros como para asumir el peso de un encuentro importante.

En el centro del campo el capitán Busquets está en una fase avanzada de su carrera en la que resultaría extraño verlo acumular dos encuentros consecutivos después de disputar el duelo completo frente a Suiza. Más aun con un suplente de lujo como Rodri, pues la posición de mediocentro defensivo es sin duda una de las mejor cubiertas.

Otra de los rompecabezas para Luis Enrique será rearmar un ataque que hizo aguas en La Romareda. Ferran Torres y Sarabia pasaron de puntillas en las alas y aunque Asensio dejó el destello de la jugada previa al gol y convenció al seleccionador, según sus propias palabras, tampoco terminó de cuajar una actuación memorable como falso '9'. La presencia de Morata, el delantero centro más solvente de La Roja ahora mismo, parece razonable a tenor de la trascendencia del duelo y con el jugador del Atlético fresco.

Más nombres que resultados

Enfrente una Portugal con más nombres que resultados en los últimos grandes torneos. La nómina de futbolistas de gran calidad de la que dispone el veterano y siempre bajo sospecha Fernando Santos impresiona, pero la propuesta no le ha dado a este combinado luso que debe aspirar a todo para pasar de octavos en el Mundial de Rusia 2018 ni en la Eurocopa del pasado verano.

Ahora, la campeona de la primera edición de la Liga de Naciones llega lanzada, después de pasar por encima de la República Checa en Praga (0-4) y aprovechar así el borrón de España para recuperar el liderato. Le vale el empate, pero es previsible que su propuesta sea algo menos granítica que la de Suiza, lo que siempre resulta una buena noticia para el juego español. Sigue siendo la selección de Cristiano Ronaldo pese al bajo momento de forma del jugador del Manchester United, pero en los nuevos tiempos también descollan otros nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Diogo Jota, Vitinha, Rúben Dias o Joao Cancelo. Pólvora para regalar.