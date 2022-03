Amistoso Luis Enrique: «Estoy contento de las dificultades que nos han puesto» «Hay jugadores muy importantes que no han jugado ni un minuto porque el objetivo en esta concentración es demostrar que somos un equipo», explicó el seleccionador español sobre las rotaciones en su alineación titular

Conclusiones positivas de Luis Enrique pese a lo apurado de la victoria de España ante Albania. El preaparador asturiano sacó conclusiones positivas de un encuentro mucho más competido de lo que cabía esperar de un amistoso ante una selección a priori asequible. «No somos invencibles ni imparables y estoy contento de las dificultades que nos han puesto porque ha sido algo parecido a lo que nos podíamos haber encontrado en un partido de clasificación. Aquí no va a ganar nadie paseándose, no lo vas a volver a ver, al menos en el fútbol de selecciones», valoró el selecciones español.

«El plan era que debutase Robert Sánchez», reconoció el entrenador asturiano, que tras la marcha del portero del Brighton por «cuestiones personales» dio la alternativa a David Raya y elogió los muchos recursos de su equipo. «Hay jugadores muy importantes que no han jugado ni un minuto porque el objetivo en esta concentración es demostrar que somos un equipo y no cargar de minutos a los jugadores de la selección porque en junio ya tendremos cuatro partios. Cada uno tiene su librillo y el mío es este», concluyó.

«Prefiero que me aplaudan a que me insulten. Ha sido una noche inolvidable, lo hemos celebrado como el gol de Kosovo porque esta gente se merecía la victoria con el ambiente que han montado. Es imposible que tardemos otros 18 años en volver aquí porque sería un grave error», elogió finalmente sobre un ambiente propio de grandes citas y no de un amistoso que se vivió en Cornellá, fruto de la larga espera de 18 años desde la última visita de la selección española a Barcelona.

«Nos llevamos de aquí las buenas sensaciones, una victoria y el ambientazo que había. Es una motivación para seguir», aseguró el autor del tanto decisivo, Dani Olmo, que emuló aquel gol decisivo en el duelo de clasificación para el Mundial disputado en Georgia.

«Muy contento de poder debutar y hacerlo en casa. No lo esperaba, ni mucho menos de titular. Es un día que va a marcar mi vida y la verdad es que un sueño cumplido», señaló por su parte el debutante David Raya, portero titular ante Albania, que se declaró «dispuesto» para ser convocado de nuevo siempre y cuando «el míster así lo entienda».