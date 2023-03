Luis de la Fuente: «He visto miradas de emoción en todos los jugadores»

Luis de la Fuente rezuma confianza en las horas previas a su estreno como seleccionador español. «He visto miradas de emoción en todos los jugadores. Veo a todos concentradísimos y metidos en su papel», aseveró el riojano en la rueda de prensa previa al partido que medirá este sábado a España con Noruega en La Rosaleda.

Un choque que, sostuvo, no le provoca ninguna presión añadida, pese a ser su puesta de largo con la absoluta. «Estoy encantado, disfrutando y viviendo una situación incomparable con normalidad y naturalidad. Es lo que llevo haciendo toda mi vida. No me genera ninguna situación de estrés especial. Estoy exactamente igual que hace tres meses, cuando todavía no era seleccionador absoluto. Para mí la responsabilidad es exactamente igual», argumentó un estratega metódico y de formas templadas que se mostró encantado con la predisposición que ha visto en los primeros días de convivencia con sus pupilos. «Tenemos 25 futbolistas de un nivel fantástico, similar y con muchas posibilidades. Sé que lo que necesitemos en cada momento lo van a dar», razonó.

Como no podía ser de otra forma, De la Fuente escondió sus cartas respecto al once que dispondrá en el coqueto estadio malagueño, pero dejó claro que cuenta con un amplio abanico de recursos y que su selección no se regirá por un patrón único, como sucedía en la anterior etapa con Luis Enrique. «A mí me gusta tener diferentes alternativas ante los diferentes problemas que me puedan generar los rivales. Tengo una generación de futbolistas fantástica y eso es lo que me da tranquilidad», abundó.

Incidió en la importancia de empezar con buen pie el nuevo ciclo porque «daría más tranquilidad, seguridad y confianza» tras una semana de trabajo en la que se ha quedado «impresionado». Reconoció en este sentido que la baja de Haaland con Noruega supone un alivio. «Siento mucho la lesión de cada futbolista, porque es la cara fea y dura de este deporte. Pero si dijera que me gustaría ver a Haaland mañana en el campo y tú me crees, mentimos los dos», acotó cuando se le preguntó sobre la ausencia del temible atacante del Manchester City.

Puertas abiertas

Dio por cerrada la disputa entre Ceballos y Gavi a raíz del último clásico. «No hay ningún debate ni ningún conflicto. Son dos jugadores que quieren sumar a la causa de la selección. Lo de los clubes está olvidado y sé que van a dejarse la vida el uno por el otro. Estoy orgulloso de ellos porque han demostrado un compromiso y una calidad humana excepcional», dijo después de que instara al centrocampista del Real Madrid y al volante del Barça a que hablasen para cicatrizar heridas.

No quiso entrar en detalles sobre el sistema que implantará en la selección, si bien recalcó que su propósito es orquestar un equipo ofensivo y que sea protagonista con el esférico. «Lo que me inquieta es sacar lo mejor de los futbolistas. La idea está clara, que es jugar con balón, atacar, atacar y atacar», subrayó.

Abrió las puertas a jugadores como Ansu Fati o Ferran Torres, que se han quedado fuera de su primera convocatoria pero cuya calidad tiene muy presente. «Son muy buenos. Espero, como con todos, que cada día trabajen más con sus clubes. Son muy importantes para el futuro, ellos y otros muchos», recalcó.

Se refirió asimismo a la decisión de designar como cuarto capitán a Mikel Oyarzabal, saltándose el escalafón que hubiera correspondido en razón del número de internacionalidades. «Es verdad que a mí me ha gustado siempre tener un jugador de los que sé seguro que va a ser un buen capitán. Lo han aceptado con naturalidad. Siempre hablo de que el liderazgo se gana, no se regala. La gente que tiene ese perfil se ve enseguida y Mikel es uno de ellos», cerró.