Luis de la Fuente solo se siente atado «al modelo»

Luis de la Fuente no se encadena a ningún dibujo, pero sí a una filosofía de juego que pasa por la verticalidad y el protagonismo con la pelota. «Yo no soy de sistemas. Lo único a lo que me siento atado es a la idea, al modelo. El sistema no me genera ningún estrés», aseveró en la previa del partido que medirá a España con Escocia en Hampden Park, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania.

«Es un partido muy difícil e importante ante un rival potente con muy buenos jugadores. Solo hay que ver el plantel de seleccionados, con jugadores que están jugando en diferentes ligas, especialmente en la Premier, a gran nivel», señaló el seleccionador español antes de encarar a la 'Tartan Army', un combinado «muy intenso y agresivo» que desarrolla «un dinamismo muy alto», por lo que vaticinó un partido reñido ya que, recordó, «a nivel internacional la igualdad es máxima» y «no hay rival pequeño». «Ya hemos visto a Noruega, conocemos a Escocia y ningún rival va a ser fácil en este grupo», insistió. «El fútbol escocés ha evolucionado mucho y ya no es el clásico juego directo. Tiene un juego muy elaborado, es capaz de llegar en circulación y tiene buenos jugadores por las bandas y rematadores. Estamos preparados para afrontar cualquier escenario y situación. En todas las líneas tenemos jugadores que dominan el juego aéreo, pero intentaremos ser dominadores y que sufran más que nosotros, no solo en ataques posicionales sino también a balón parado», apuntó el riojano. De la Fuente se mostró satisfecho con la imagen que ofreció la selección española el pasado sábado ante Noruega en La Rosaleda. «Cuando analizamos los partidos suele ser mejor la impresión que en el propio campo. En el campo soy muy crítico. Siempre hay que mejorar y lo haremos porque los jugadores son muy buenos. Pero hay más aspectos positivos que se aproximan a la idea que queremos y eso nos hace ser muy optimistas», manifestó el preparador nacional. «He visto a un equipo comprometido, implicado e ilusionado», reivindicó el de Haro, al que apreciar cómo se interrelacionan sus pupilos le provoca «mucha tranquilidad». A diferencia de su predecesor Luis Enrique, el nuevo seleccionador español reconoce estar al tanto de las valoraciones que hacen los medios de comunicación y las respeta, aunque se mantiene fiel a sus principios. «Tengo la buena costumbre de leer y de escuchar casi todo, y estoy de acuerdo con casi todo. Lo más importante es que yo sé cuál es el camino que tenemos que recorrer. Estamos muy fuertes. Hay que consolidar esa idea futbolística. A mí no me va a cambiar la crítica a la hora de tomar decisiones», recalcó. «A mí dame un Gavi» Defendió en este sentido la labor de Iago Aspas ante Noruega. «Intentamos que fuera nuestro mediapunta. De inicio fue un 4-2-3-1. Iago es muy versátil, es un delantero centro de otras características que puede jugar más adelantado bajando a recibir más atrás. Lo que buscábamos era aprovechar esos espacios arrancando desde posiciones más atrasadas para intentar sorprender y llegar desde segunda línea. Estoy contento, aunque hubo momentos en los que nos costó encontrarle. Estoy encantando con él, sobre todo por su actitud», dijo sobre el futbolista del Celta. También rompió una lanza por Gavi, cuyo ímpetu a veces puede jugarle malas pasadas con los rivales pero sobre el que De la Fuente prefiere enfatizar el aspecto positivo. «Es un jugador fantástico que está en un proceso de madurez. Nos da posibilidad de jugar de diferentes maneras. Su madurez le permitirá manejar algunos comportamientos que pueden ser no muy beneficiosos para el equipo. Es algo que hemos hablado. Una de sus virtudes es su coraje, su empuje y su genio. A mí dame un Gavi antes que otro tipo de futbolista. Me quedo con las ganas y el empuje que pone, es contagioso», indicó sobre el joven jugador del Barça. Respecto al once que dispondrá el martes en Hampden Park, escondió sus cartas y no se mojó sobre la posible titularidad de Joselu, decisivo como revulsivo en La Rosaleda con un doblete que selló el triunfo frente a Noruega. «Hay que saber interpretar los momentos en los que los jugadores pueden ser importantes. Hay jugadores que pueden ser decisivos en determinados momentos y Joselu lo entendió a la perfección», explicó. Rodri, durante su intervención ante los medios en Glasgow. Foto: Lee Smith (Reuters) | Vídeo: Atlas Rodri reconoce que ahora hay más alternativas que con Luis Enrique Al igual que hiciera Iago Aspas la semana pasada, Rodrigo Hernández, figura troncal en la nueva selección que comanda Luis de la Fuente, reconoció que España tiene más alternativas que en la anterior etapa con Luis Enrique. «Quizás es cierto que antes teníamos muchos jugadores del mismo perfil y cuando necesitábamos otra alternativa no teníamos jugadores de esas características», señaló el mediocentro del Manchester City, que puso como ejemplo de la mayor variedad de registros lo sucedido ante Noruega en La Rosaleda. «En esta convocatoria hay cuatro delanteros y eso te permite tirar centros, ser más vertical. Llevamos pocos días con el míster, pero cada partido es diferente. El otro día jugamos con Dani (Olmo) y con Gavi, que no son extremos puros, y cuando salieron Yéremy (Pino) y Mikel (Oyarzabal) aportaron otras características. Es bueno tener una gama de jugadores con diferentes caracterísiticas», argumentó un futbolista que quiere amenazar más llegando desde segunda línea. «Es un arma importante, sobre todo ante defensas replegadas. En mi club me prodigo bastante y en la selección también lo quiero implementar», acotó.