Liga de Naciones Luis Enrique sale en defensa de Eric García: «Es un jugador espectacular» «Si yo viera dos o tres mejores en su posición no vendría, pero no los veo», señala el seleccionador español tras las críticas recibidas por el central catalán

Luis Enrique mantiene intacta su fe en Eric García, pese a las críticas de que volvió a ser objeto el futbolista del Barça a raíz del partido que disputó la selección española frente a la República Checa el domingo, marcado por los desajustes defensivos. «Si eres jugador de fútbol profesional tienes que estar preparado para todo. También es verdad que hay jugadores que ponen muy cachondos a los periodistas», analizó el preparador de La Roja, que describió al central catalán como «un jugador espectacular», con «unas condiciones estupendas», al que ni se le pasa por la cabeza dejar fuera del combinado nacional. «Eric es el primero que sabe que si yo viera dos o tres jugadores mejores en su posición no vendría, pero no los veo», enfatizó.

El preparador asturiano reconoció que no le gustó el desempeño defensivo de sus pupilos en Praga, pero incidió en que esos fallos fueron una responsabilidad mancomunada. «Es el partido en el que peor han presionado los delanteros. Es el peor partido a nivel defensivo nuestro. El rival solo nos genera tres ocasiones, pero son muy claras. Si nuestros delanteros no presionan bien, todo lo demás se resiente. Individualmente no somos tan buenos en los duelos, pero colectivamente sí. Esto no va de que cuando perdemos la culpa la tienen los defensas y cuando ganamos qué buenos los delanteros que meten goles», repasó Luis Enrique.

«Fue un partido complicado, pero la selección hizo bastante más que el rival para ganar», apuntó el seleccionador sobre el duelo con el combinado checo, que dejó a España sin mucho más margen de error en la Liga de Naciones, tras haber empatado también en la primera jornada del torneo frente a Portugal. «Esta es una competición muy corta. Los dos primeros resultados no han sido los que esperábamos y los que merecíamos y es evidente que necesitamos puntuar y ganar el partido para estar en la próxima 'final four'», agregó en referencia a las urgencias con las que España saltará el jueves al Stade de Genève para medirse a Suiza.

Elogios para Suiza

Luis Enrique mostró su aprecio por el estilo de la selección que dirige Murat Yakin. «El primer partido no lo merecieron perder. Podían haber conseguido incluso la victoria, pero encajaron dos goles en saques de banda difícilmente aceptables. El partido de Portugal, lo que he podido ver, se adelantan 0-1 en una jugada en la que les anulan un gol y podría haber cambiado el resultado. Me gusta Suiza. Me gustaba la Suiza de Petkovic y me gusta esta. Está muy bien trabajada, sabe jugar replegada, pero también presiona alto y tiene el ritmo necesario para complicarte la vida», avisó sobre los helvéticos.

El técnico gijonés subrayó que se trata de fechas complicadas para los internacionales. «Tienen a sus compañeros de vacaciones ellos aquí currando», recordó. Pero insistió en que tiene a su disposición «un grupo tan especial» que no ha visto «ni un atisbo de apatía. Al revés, predisposición máxima. Es un grupo muy fácil de llevar», comentó el timonel de La Roja. Mostró su satisfacción por el rendimiento que han ofrecido sus futbolistas en los dos primeros encuentros de la Liga de Naciones. «Me ha gustado la inmensa mayoría de los jugadores», aseveró en una rueda de prensa en la que restó importancia al hecho de que alrededor de una decena de internacionales tengan su futuro en el aire al estar próximas las fechas de vencimiento de sus contratos. «No sé ni qué diez jugadores acaban contrato. Y si es así, qué suerte tienen, porque van a poder decidir su futuro», señaló Luis Enrique. «Veo a la gente hiperconcentrada e hiperpreparada», agregó.

Volvió a tener buenas palabras para Gavi cuando le preguntaron si le recordaba a algún futbolista. «Pedri sí parece que tiene un estilo como Iniesta, que baila. A Gavi no lo conocéis. Cuando tenga más presencia en el área, su remate de cabeza, llega y salta bien… Es un proyecto todavía, tiene que seguir creciendo, pero no veo un jugador del pasado que se le pueda asimilar», dijo del centrocampista del Barça.

Y dejó entrever de nuevo que será difícil que Ansu Fati disponga de minutos en esta ventana. «Mucho tacto, mucha tranquilidad. Se toma esto como un premio a final de temporada de volver a vivir y escuchar las premisas que tenemos en la selección. Está mejorando en lo que es entrar en dinámica de entrenamientos y tener ritmo de competición, pero en el caso de Ansu no hay ninguna prisa. El nivel y la calidad del jugador está fuera de toda duda», resolvió sobre el extremo del Barça.