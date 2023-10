De la Fuente: «Iré muy tranquilo a declarar por el 'caso Rubiales'»

Amador Gómez Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Estoy muy tranquilo. Acudiré, responderé a las preguntas que me hagan y me iré a casa tan feliz», aseguró este viernes Luis de la Fuente, que dice desconocer por qué ha sido citado a prestar declaración como testigo el próximo día 20 ante el juez que instruye el 'caso Rubiales'. «No me han explicado por qué voy como testigo», aseguró el seleccionador nacional, que deberá dar su versión en el juicio que se sigue contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) por un delito de agresión sexual a Jenni Hermoso y otro de coacciones a la futbolista y su entorno.

Cuando el ruido aún sacude a la selección y al organismo federativo que ahora preside de forma interina Pedro Rocha, De la Fuente reclamó «hablar solo de fútbol y estar todos unidos», «No soy ajeno a la realidad, pero las situaciones que no puedo controlar me ocupan menos. Las miro, las leo y las aparto si no me pueden afectar», aseguró el técnico riojano, a quien se puso en el disparadero por sus aplausos a Rubiales durante su polémica intervención en la asamblea de la FEF y posteriormente debió perdir perdón por su actitud de apoyo público a quien fuera su jefe. «Me aíslo todo el día viendo fútbol y pensando exclusivamente en fútbol», añadió De la Fuente. Dos días de que a España se le concediese la organización del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos, De la Fuente se congratuló por la designación y destacó «el gran trabajo realizado en los últimos años». «Es el momento de unirnos de una vez, trabajar juntos y pensar en fútbol», insistió, deseando que la final del Mundial se dispute en el Santiago Bernabéu, estadio garantizado ya, según reitera la FEF, para acoger el partido por el título, pese a que Marruecos lo solicitará para asegurarse al menos una de las semifinales en Casablanca, que prevé construir un estadio con capacidad para 93.000 espectadores. «Me gustaría que la final del Mundial se jugase en España y que estuviéramos nosotros. Sería mi sueño», admitió el seleccionador nacional.