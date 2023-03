Iago Aspas bendice el cambio: «Con Luis Enrique no había plan B»

La marcha de Luis Enrique y la llegada de Luis de la Fuente al banquillo de la selección española le han permitido a Iago Aspas subirse al vagón de La Roja casi cuatro años después. El delantero de Moaña, que tomó la alternativa como internacional de la mano de Julen Lopetegui en noviembre de 2016, acumuló 18 partidos defendiendo la casaca nacional hasta junio de 2019, cuando formó de inicio en la goleada por 1-4 ante las Islas Feroe en un encuentro correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa que terminaría disputándose en 2021. El gallego dejó su puesto en el minuto 56 a Marco Asensio y desde entonces no volvió a contar para Lucho.

Pese a los seis goles y otras tantas asistencias que sumaba defendiendo el pabellón español y el clamor de voces que reclamaban su presencia, el técnico asturiano le dejó fuera del Europeo multisede y tampoco le alistó para el Mundial de Catar que acabó siendo su tumba. Por todo ello, el Príncipe de las Bateas bendice el cambio tras ajustar cuentas con el pasado. «Con Luis Enrique teníamos un modelo de juego muy marcado, no teníamos plan B y cuando se atascaba el plan A no había otros registros de futbolistas para intentar darle la vuelta a la situación», aseveró este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de que España ponga rumbo a Málaga, donde el sábado se medirá a Noruega en un enfrentamiento que supondrá el pistoletazo de salida del nuevo ciclo que se abre bajo el dictado de Luis de la Fuente.

«Para mí es un orgullo y un privilegio poder defender a mi país. Me hubiera gustado volver antes pero había otro seleccionador que pensaba que otros eran los mejores y me tocó esperar. Ahora hay otro seleccionador y estoy con muchas ganas», apuntó el delantero del Celta, que reconoció que atravesó por «momentos difíciles» cada vez que llegaba una convocatoria de Luis Enrique y veía que su nombre no figuraba en la lista pese a que «hacía bien las cosas» en su equipo. «La gente siempre me decía que tenía que volver pero el seleccionador traía a otros compañeros y tenía que esperar la oportunidad», incidió.

El atacante manifestó su disconformidad con el ostracismo al que le condenó el anterior seleccionador, que dejó caer que no le llamaba porque no se adaptaba a su estilo. «No estaba mucho de acuerdo y no tuve una charla con Luis Enrique para hablar de esto. En mi equipo tengo que correr como el que más, los datos están ahí y cada fin de semana hago más de diez kilómetros. En cuanto a lo del juego, era un futbolista importante en mi equipo, pero también soy un futbolista versátil. Estoy aquí para ayudar y para lo que necesite el míster», razonó un futbolista que prefiere pensar que su larga ausencia del combinado nacional respondía únicamente a cuestiones deportivas. «A mí no se me dijo lo contrario. Cuando me traía no le preguntaba y cuando no tampoco», especificó. «Mi rendimiento estaba ahí pero no valía para la anterior etapa», acotó.

Dispuesto a partirse el alma

Iago Aspas reivindicó que los méritos contraídos con el Celta –doce goles en lo que va de curso y 57 si se tiene en cuenta también las tres campañas precedentes- son los que le han devuelto a la selección, a la que regresa dispuesto a partirse el alma para tener otra oportunidad porque sabe bien lo mucho que cuesta llegar a la cima. «Jugué tres años en Segunda B, otros tres en Segunda. Debuté en Primera con 25 años. Estar aquí es un premio», explicó.

Uno de los hándicaps que le costaron la eliminación a España en el Mundial de Catar fue la falta de pegada. Luis Enrique prefería atacantes polivalentes y solo citó a un ariete puro como Morata para la gran cita planetaria. Las cosas también han cambiado en ese sentido con Luis de la Fuente, que se ha echado en brazos de Joselu, Borja Iglesias y el propio Iago Aspas, protagonistas de una dura pugna por el Trofeo Zarra. «El míster trajo a los tres máximos goleadores nacionales. Si no hay gol no sé qué se le puede pedir. Ha traído varios registros de jugadores, no se ciñe solo a un plan como en la anterior etapa y veremos cómo sale», reseñó el de Moaña.

A sus 35 años, Iago Aspas es el abuelo dentro de una convocatoria en la que prolifera la juventud. Pese a ello, el atacante del Celta se ve con cuerda para rato, si bien prefiere disfrutar del presente sin pensar todavía en esa Eurocopa del próximo año cuya ruta abrirá España el sábado ante Noruega. «La edad es la que es. Me costó muchísimo llegar hasta aquí. Disfruto cada partido como si fuera el último. No miro a un año y medio. Veo la siguiente semana y el siguiente partido. No sé lo que pasará la temporada que viene. Igual meto 30 goles o me lesiono», argumentó.