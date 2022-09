Gayà: «Tenemos que olvidarnos del Mundial, nos jugamos una Final Four»

La selección española vuelve al primer plano de la actualidad a dos meses vista para la disputa del Mundial de Catar. La cercanía de la gran cita planetaria va acaparando los focos, pero Luis Enrique concede todo el protagonismo, por el momento, a los dos últimos compromisos de La Roja en la Liga de Naciones, este sábado ante Suiza en el Estadio de La Romareda y el próximo martes contra Portugal en el Municipal de Braga. Así lo recalcó José Luis Gayà. «Es la última convocatoria antes del Mundial, pero el míster nos ha dicho que nos olvidemos de ello porque esta competición es muy importante, nos jugamos una Final Four. Tenemos que olvidarnos del Mundial y preparar estos dos partidos de la mejor manera posible», señaló el lateral izquierdo.

El capitán del Valencia regresa a una convocatoria del combinado nacional después de perderse los cuatro primeros partidos de la presente edición de la Liga de Naciones, así como los dos amistosos previos que disputó la selección española en marzo ante Albania e Islandia. De hecho, Gayà no se enfundaba la zamarra de España desde noviembre, cuando disputó los 90 minutos del penúltimo duelo de la fase de clasificación para el Mundial de Catar, que midió al bloque de Luis Enrique con Grecia, y se quedó sin participar en el choque decisivo frente a Suecia.

El de Pedreguer se mostró agradecido al seleccionador por la llamada, especialmente teniendo en cuenta que no pudo estar en los cuatro primeros encuentros de Liga por sanción. «El hecho de no poder estar en los cuatro primeros partidos tenía esa duda. Sabía que cuando volviese tenía que dar lo mejor de mí. El míster me ha dado la confianza de poder estar aquí y estoy agradecido. Sé que es una posición en la que hay mucha competencia, pero lo intento dar todo y estoy tranquilo», manifestó en rueda de prensa.

Gayà se juega mucho en estos dos envites. La competencia en el lateral izquierdo, donde Jordi Alba y Marcos Alonso pelean con fuerza con el valenciano, es máxima, pero el levantino solo piensa en hacer todo lo posible para ganarse una plaza en el avión a Catar. «Sé que hay mucha competencia, pero estoy tranquilo porque siempre que he venido lo he dado todo. Sé que no me puedo relajar, que tengo que dar siempre el máximo. Muy agradecido al míster», indicó el zaguero.

«Jordi Alba es un capitán ejemplar»

Alabó a Jordi Alba, con quien mantiene mucha cercanía pese a ser rivales por un puesto en el once. «Con Jordi me llevo muy bien. Es una relación que tenemos de hace tiempo y lo veo con ganas, como siempre. Es un capitán ejemplar aquí en la selección y estoy muy contento de compartir ese puesto con él en esta concentración. La confianza del míster está ahí pero siempre que venimos hay que demostrárselo, dar el mejor nivel para que te vuelva a llamar», dijo el capitán del Valencia.

Incidió en el carácter metódico de Luis Enrique a la hora de preparar las citas frente a Suiza y Portugal. «Al míster le gusta tenerlo todo muy claro en el campo, saber lo que tenemos que hacer en ataque y defensa. Son dos selecciones diferentes. Cada una nos va a jugar de una manera y tenemos que estar preparados», dijo Gayà, que puso en valor, por último, la buena mezcla de veteranos y noveles que hay en el combinado nacional. «Somos una selección muy joven, pero también hay gente veterana, gente con ganas y gente experimentada. Esa es la clave», cerró.