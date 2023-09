De la Fuente: «No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón»

Luis de la Fuente ofreció este viernes la rueda de prensa más turbulenta de su carrera. El estallido del 'caso Rubiales' y el torrente de críticas que recibió el seleccionador español por sus aplausos al ahora suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) durante la Asamblea que el motrileño usó para intentar atrincherarse en el puesto contra viento y marea colocaron al técnico de Haro en una situación límite, pese a su tardía rectificación mediante un comunicado emitido horas después de que la FIFA apartase a Rubiales temporalmente del cargo y en el que repudiaba el comportamiento del dirigente tras la final del Mundial femenino.

El seleccionador absoluto asumió los reproches que ha recibido y pidió perdón por lo que definió como «un error humano» por su parte, aunque «inexcusable». Arguyó que asistió a la Asamblea del pasado viernes «convencido de que acudía a un acto protocolario de dimisión del presidente» y defendió que no «estaba preparado» para lo vivido allí. El giro de guion, aseguró, le dejó «en shock» y no supo reaccionar con la celeridad necesaria. Reiteró que las conductas de Rubiales no representan los valores que siempre ha defendido y subrayó que «ni Jenni ni el resto de sus compañeras son responsables de lo que allí aconteció». «Me gustaría pasar página de este desafortunado incidente y volver a hablar de fútbol», explicó en una espinosa comparecencia en la que se vio cercado por todos los flancos.

«No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón», sostuvo en cualquier caso un De la Fuente que dijo que si pudiera regresar en una máquina del tiempo «no volvería a cometer» ese error. «Todos los que me conocéis sabéis mi comportamiento, estoy del lado de la igualdad y del respeto», insistió.

«Desbordado»

De la Fuente recordó que es un hombre de fútbol que está acostumbrado a que valoren su trabajo en función de los resultados, pero reconoció que no se maneja bien en situaciones como la vivida el pasado viernes. «Domino esa presión, no esta. Aquí no me siento cómodo, cuando se cuestionan valores que tengo totalmente interiorizados. Eso sí me genera inquietud y tensión», abundó.

Negó haberse sentido traicionado por Rubiales, aunque insistió en que cuando se personó en las instalaciones de la Federación estaba convencido de que su jefe iba a tirar la toalla y se quedó «en blanco» cuando los acontecimientos tomaron otro rumbo. «Fue una situación que me superó», acotó un preparador que se vio «desbordado» y no supo «estar a la altura ni controlar esas emociones».

«Cuando uno posteriormente reflexiona y se ve en las cámaras, no me reconozco. Dentro del bosque uno no ve más que ramas, cuando se separa del bosque empieza a ver la dimensión», se explayó. «Hay que entender el contexto, la situación y el foco. Estaba desbordado», agregó en otro momento de su comparecencia un seleccionador que apeló al apoyo recibido desde la Federación para mantenerse como timonel de La Roja. «Cuento con el apoyo de todos los presidentes territoriales y del presidente de la FEF. Si no hubiera tenido ese apoyo, no estaría aquí», expresó.