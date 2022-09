Una rocosa vieja conocida en el camino hacia la final a cuatro

La selección española regresa a Zaragoza 19 años después de su última visita y salda así una deuda con la ciudad del Ebro. En la capital aragonesa, la ciudad que resistió a Napoleón, donde hasta ahora acumula tres victorias, un empate y una derrota, La Roja pretende dar un paso importante hacia la final a cuatro de la Liga de Naciones ante Suiza. Se trata de una vieja conocida normalmente doblegada por el combinado español, pero que también acostumbra a ser un dolor de cabeza antes de acabar cediendo la plaza.

Los enfrentamientos entre España y Suiza se han convertido en los últimos años en una suerte de encuentros habituales. La Roja y el combinado helvético se han visto las caras hasta cinco veces desde 2018, con un balance de dos victorias españolas y tres empates, aunque siempre en encuentros muy ajustados y en los que ninguno de los contrincantes marcó más de un gol. El dato ofrece una pista clara de por dónde puede ir un encuentro que en caso de triunfo de España y derrota de Portugal contra la República Checa en Praga abriría las puertas de la final a cuatro de la Liga de Naciones por segunda edición consecutiva.

El 0-1 de Basilea en junio con gol de Sarabia es el último precedente de una rivalidad que hace muy poco deparó una dramática resolución en los penaltis en la Eurocopa multisede disputada en el verano de 2021. Más atrás en el tiempo queda ya aquel tropiezo en el debut del Mundial de Sudáfrica, la única victoria de Suiza contra la selección española en 24 enfrentamientos hasta la fecha.

Para doblegar a Suiza pero también ir afinando la puesta a punto de cara al Mundial el siempre imprevisible Luis Enrique apunta no dejarse nada en la reserva, con un once que podría parecerse mucho al que se enfrente a Costa Rica en el debut mundialista del próximo 23 de noviembre. En esa ecuación, y aunque por lesión esta vez no esté Aymeric Laporte, quizás el central más solvente de España hoy en día, Unai Simón se mantiene como el portero de referencia, con Carvajal, Eric García, Pau Torres y Jordi Alba como hipotética línea defensiva, un centro del campo formado por Gavi, Pedri y Busquets que ilusiona a propios y extraños, además de un tridente ofensivo integrado por Ferran Torres, Morata y Sarabia que el propio seleccionador reconoció en la previa como una probable elección.

Ilusión en La Romareda

El duelo, más allá de lo competitivo, tiene como alicientes los posibles debuts como internacionales de Nico Williams y Borja Iglesias, aún más especial en caso de producirse para el delantero gallego, pues fue jugador del Zaragoza en la temporada 2017-18 y el gran sabor de boca que dejó en La Romareda invita a pensar que la fiesta sería redonda si el Panda acaba disponiendo de minutos ante la que fue su afición. Y es que en la capital maña se respira estos días un ambiente especial con la visita de la selección, todo un acontecimiento para una ciudad otrora acostumbrada al fútbol de elite pero que ahora acumula una década con su histórico equipo en la categoría de plata del fútbol español.

Por su parte, el combinado helvético, dirigido por Murat Yakin, sigue siendo un hueso duro de roer. Su clásica mezcla de jugadores de origen africano, como Embolo o Zakaria, y albanokosovar, caso de Shaqiri o Xhaka, no le permitió comenzar con buen pie una competición en la que sus opciones de alcanzar la ronda decisiva son bastante remotas. Sin embargo, el sorprendente triunfo ante Portugal en la última jornada da opción a los suizos de pelear frente a los checos por el objetivo de evitar un descenso a la Liga B en la Liga de Naciones.