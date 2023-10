España silencia a Haaland y sella el pasaporte para la Eurocopa

España confirmó su participación en la Eurocopa que acogerá Alemania el próximo verano tras derrotar este domingo con mucha solvencia a Noruega en Oslo y refrendó que está en una senda ascendente de juego y madurez. Un gol de Gavi que el VAR concedió tras una extenuante revisión por un posible fuera de juego previo sirvió para que La Roja doblegase al decepcionante bloque escandinavo y certificó la duodécima presencia consecutiva del combinado nacional en la fase final de un Europeo con dos jornadas de antelación.

España no falla a su cita desde 1992, cuando no logró sellar el boleto para el gran torneo continental que se celebró en Suecia, y podrá volver a pelear por un título que conquistó en 1964, 2008 y 2012 después de pasar por encima de los vikingos rojos, una selección que tiene magníficas individualidades pero que no es capaz de funcionar como un bloque bien engrasado. Todo lo contrario que La Roja, donde el colectivo es mucho más que la suma de sus partes. Hay equipo, como le gusta recordar a Luis de la Fuente.

A estas alturas ya quedan pocas dudas de que el seleccionador ha encontrado su once tipo y volvió a ponerse de manifiesto en la antigua casa del Valerenga. El técnico riojano solo introdujo tres cambios respecto al que partió de inicio el jueves frente a Escocia en Sevilla. Uno de ellos, obligado por la lesión de Balde, propició la primera titularidad como internacional absoluto de Fran García. Fabián Ruiz reemplazó a Mikel Merino en la sala de máquinas, confirmando que esa plaza al lado de los intocables Rodri y Gavi es la que tiene un dueño menos asentado, a la espera de ver lo que sucede cuando esté disponible Pedri. La gran sorpresa fue la aparición de Ansu Fati en el flanco izquierdo del ataque, desplazando a Oyarzabal. En el bando noruego, Stale Solbaaken modificó el esquema para pasar a un 4-5-1 que entregaba casi todo el peso ofensivo a Haaland, pero su desempeño fue muy pobre.

Noruega Nyland, Ryerson, Strandberg (Ajer, min. 77), Ostigard, Meling, Berg (Nusa, min. 58), Berge, Bobb (Sorloth, min. 58), Odegaard, Aursnes (Thorstvedt, min. 77) y Haaland. 0 - 1 España Unai Simón, Carvajal, Le Normand (David García, min. 46), Laporte, Fran García, Gavi (Sancet, min. 79), Rodri, Fabián Ruiz, Ferran Torres (Pedraza, min. 71), Morata (Joselu, min. 89) y Ansu Fati (Oyarzabal, min. 46). Gol: 0-1: min. 48, Gavi.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania). Amonestó a Le Normand, Bobb, Ryerson, Laporte, Morata y Rodri.

Incidencias: Partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, disputado en el Ullevaal Stadion ante 26.000 espectadores, unos 700 de ellos españoles.

El partido representaba una final para Noruega, por lo que sorprendió ya de entrada esa disposición tan conservadora por parte de quien fuera futbolista del Copenhague. Los vikingos rojos cerraban con las líneas muy juntas y no tenían problemas en que España tocase en zona libre de minas. Su objetivo era robar y aprovechar la capacidad de Haaland para sembrar la devastación corriendo al espacio. El delantero del Manchester City se las tuvo tiesas en seguida con Le Normand. Al central de la Real Sociedad le tocaba bailar con la más fea y se cargó pronto una amarilla por agarrar al 'cyborg' de la cintura para evitar que se girase.

Para entonces Carvajal había abierto una rendija en el muro escandinavo filtrando un balón al espacio por el que percutía Ansu Fati. Strandberg despejó contra su portería para evitar que el futbolista del Brighton rematase y Morata remachó sobre la línea. El árbitro concedió el tanto, pero el VAR consideró que el delantero, en posición adelantada, no estaba habilitado porque el central del Valerenga estaba haciendo una salvada reglamentaria. La ambición penalizó al madrileño.

España generaba peligro con la profundidad de sus laterales, pero le faltaba fluidez por dentro. Sus mejores bazas antes del intermedio fueron sendos latigazos desde la frontal de Carvajal y Rodri que salieron ligeramente desviados. El argumento recurrente de Noruega era Haaland. Sus arrancadas bastaban para provocar escalofríos a la retaguardia española. Atesora en sus piernas la potencia de una manada de búfalos y sus botas imantan cualquier balón suelto. Con Le Normand condicionado por la amarilla, Laporte cortocircuitó sus principales embestidas en el primer acto.

Cortocircuito del 'cyborg'

La necesidad obligaba a Noruega a arriesgar tras el intermedio y Luis de la Fuente se movió para sacar rédito. Entró David García por Le Normand para evitar males mayores y Oyarzabal sustituyó a Ansu Fati. El futbolista de la Real Sociedad tuvo tiempo de enseñar el colmillo antes de que Gavi cazase un balón rebotado tras disparo de Ferran Torres para poner por delante a España con el visto bueno, esta vez sí, del VAR, que revisó a fondo la acción pero terminó dando cauce legal al tanto.

Subió la apuesta Solbakken, que alistó al experimentado Sorloth y al joven Nusa a costa de sacrificar peones en el centro del campo. El joven diamante del Brujas aportó chispa nada más irrumpir sobre el terreno de juego y lanzó el primer aviso serio a Unai Simón, sin más trabajo reseñable hasta entonces que vigilar con la mirada a Haaland por si al ariete se le ocurría hacer de las suyas.

El cañonero del City pasó una mala noche, bien vigilado por los centrales de España y echando de menos a los lujosos sirvientes que le abastecen de balones en el cuadro de Pep Guardiola. Dispuso de una ocasión de desquitarse cuando el choque enfilaba su recta final, pero Unai Simón respondió con sobriedad y ahí acabó de entregar el hacha de guerra Noruega en una noche más plácida de lo previsto para España, que estará en el sorteo del 2 de diciembre. En noviembre, ante Chipre y Georgia, los pupilos de Luis de la Fuente pelearán por acabar como primeros de grupo, pero el objetivo primordial ya es un hecho.