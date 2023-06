De la Fuente: «Esta lista está hecha para ganar»

Luis de la Fuente solo piensa en el ahora. A pesar de que el seleccionador español se mostró seguro de sí mismo, en un tono más serio respecto a comparecencias anteriores, y confiado en el respaldo de la Federación y los jugadores, implícitamente reconoció que se toma muy en serio la final a cuatro de la Liga de Naciones, como la oportunidad de conquistar un título que consolide su liderazgo frente a cualquier duda.

«Los contextos son diferentes. Esta lista está hecha para ganar porque en dos partidos podemos conquistar un título. Creemos que este momento no tiene nada que ver con una fase de clasificación, que es un proceso más dilatado», admitió el riojano, que recurrió a la veteranía de jugadores con jerarquía como Jesús Navas o Jordi Alba con el objetivo de dar empaque a un equipo bisoño.

«Estoy responsabilizado, nervioso no. Es la tensión de siempre, la que tenía también cuando jugaba. Estoy tranquilo y seguro porque lo que hago lo hago de forma meditada y apoyado por un gran grupo de trabajo», insistió De la Fuente, que capeó como pudo el temporal de preguntas acerca del respaldo con el que cuenta a pesar del poco tiempo que lleva en el cargo.

«Cómo no voy a estar ilusionado con la posibilidad de ganar un título en dos partidos. Sé de dónde vengo y que cuando ganemos la crítica será más favorable y cuando no lo hagamos más dura. Sigo siendo el mismo, estoy contento, estoy feliz de dirigir a estos fantásticos 23 futbolistas», aseguró, situándose a la defensiva. «No creo que sea dudoso de ser autocrítico, quizás a veces excesivamente. Soy el primero que hace análisis y luego con el grupo de trabajo analizamos y valoramos todo», añadió a continuación en referencia a la valoración que hace de la dura derrota de marzo ante Escocia.

El seleccionador no quiere saber nada de rumores sobre su futuro y asegura sentir el respaldo de Luis Rubiales, presidente de la Federación: «El presidente fue claro y contundente asegurando que esa información era falsa. Yo siento el respaldo y el convencimiento del presidente y de los jugadores. Sé que estamos expuestos mediáticamente pero no me genera ningún estrés».

«Todas las experiencias nos hacen mejores y nos llevan a tomar decisiones, si no mal andamos. Los jugadores que no están tendrán más oportunidades en el futuro, seguro, pero había que tomar decisiones para esta ocasión concreta y en función del análisis que hemos hecho hemos considerado que estos jugadores son los más adecuados», defendió finalmente sobre su lista de 23, en la que confía para dar un golpe encima de la mesa conquistando la Liga de Naciones.