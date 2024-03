De la Fuente, sobre Brahim: «No podía traerlo porque ya había decidido»

Brahim Díaz centró casi al completo la comparecencia de Luis de la Fuente para valorar su convocatoria de cara a los amistosos ante Colombia y Brasil. Las novedades de Pau Cubarsí y Dani Vivan fueron opacadas por la decisión del jugador del Real Madrid de jugar con Marruecos y no con España, que ha suscitado las críticas al seleccionador y la Federación por la gestión del caso.

«Creo que lo he dejado bastante claro. La decisión la toma él antes incluso de que yo facilite la prelista del 1 de marzo. Cuando el jugador quiere está y si no quiere estar pues se acepta con total naturalidad, y lo digo con todo el cariño que le tengo a Brahim, porque soy el seleccionador que más le ha llamado», comenzó el técnico riojano, queriendo atajar un debate que sin embargo monopolizó irremediablemente su rueda de prensa.

«Mi opinión es que en la Federación no ha fallado en nada porque uno está donde quiere estar y cada uno toma decisiones teniendo todo en cuenta, los pros y las contras», añadió a continuación en relación a la gestión del asunto y las críticas a su figura por no haber llamado personalmente al jugador para convencerlo de elegir La Roja. «No llamo a Brahim porque no llamo a ningún jugador que no esté lesionado. Él es un jugador exactamente igual que cualquier otro que pueda venir. Ha decidido jugar con Marruecos y le deseo lo mejor en lo profesional y en lo personal», explicó.

«Brahim no ha exigido nada, a mí personalmente. Si él tenía claro que quería jugar con Marruecos. Cuando hablo de exigencias lo hablo de manera general, como una máxima para los posibles casos que estén por venir», matizó a continuación en relación a esas «exigencias» de las que habló en su momento como un hipotético motivo para no incluirlo en la convocatoria.

Sin embargo, su presencia en la prelista del pasado 1 de marzo causa confusión en cuanto a las razones últimas de no incluirlo en la lista definitiva y los plazos en los que el futbolista tomó la decisión definitiva. «No podía traerlo porque él ya había decidido. Ya es mayor para tomar decisiones y si él está feliz, que lo está, yo me alegro muchísimo. Yo quiero poner en valor la decisión de todos aquellos que sí quieren venir con nosotros», valoró De la Fuente.

Finalmente, presionado por las insistentes preguntas de los medios de comunicación, el seleccionador desveló que el jugador envió el 9 de marzo un documento con su renuncia oficial a jugar con España. «He hecho deportivamente todo lo que podía hacer. No te puedo decir si hubiera estado o no convocado», concluyó, para incluso dejar la puerta abierta a una llamada en un futuro si el futbolista cambia de opinión.