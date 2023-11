De la Fuente: «A veces tengo la sensación de que soy injusto con los que no vienen»

Luis de la Fuente sigue ganando tablas ante las cámaras y los micrófonos. En la comparecencia con motivo de su quinta convocatoria como seleccionador absoluto, la más tranquila pues acompañan los resultados y el ruido alrededor parece haberse apagado, el seleccionador español sorteó las preguntas sobre los ausentes, principalmente Isco, y dirigió el debate hacia las novedades y su particular visión del oficio de entrenador, en el que concede importancia a los valores y el aspecto humano.

«Hay veces que tengo la sensación de que estoy siendo injusto con los que no vienen, pero a la vez tengo la sensación de que estoy siendo justo con los que vienen, que son igual de buenos jugadores y buenas personas», explicó el seleccionador para tratar de «zanjar el debate sobre los que no están» después de ser cuestionado por la ausencia de Isco.

«Solo voy a hablar sobre jugadores que tienen algún problema físico, Laporte tiene un problema en la planta del pie, tiene puntos, se los quitan la semana que viene y hemos considerado oportuno que descansara pues siempre priorizamos la salud de los futbolistas», explicó De la Fuente sobre otro de los ausentes. Por contra, achacó la no convocatoria de Balde a una cuestión técnica y al empuje de Grimaldo, al que el riojano ve en la posición de lateral izquierdo puro, no tanto como el carrilero que suele ser en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

«Sabemos quién es, él nos conoce perfectamente, y contamos con él para todo, es un súperclase y en la medida en la que él se encuentre bien tiene las puertas de la selección abiertas», analizó sobre la situación de Pedri, al que por diversas lesiones todavía no ha convocado como seleccionador absoluto y que todavía está falto de ritmo tras recuperarse de su última dolencia física.

Ya centrado exclusivamente en los que llegan a la selección, De la Fuente fue desgranando uno por uno a los potenciales debutantes con España. «A Riquelme lo conozco bien de las categorías inferiores, con un rendimiento fantástico en la sub-21. Es un jugador con muchos registros, muy versátil, que lo ha hecho fenomenal de carrilero pero también puede jugar en las bandas o de mediapunta», analizó sobre el jugador del Atlético, que ha tirado la puerta abajo y se ha consolidado como titular en el conjunto rojiblanco.

«Aquí no se regala a nadie, Aleix se lo ha ganado a pulso, en el Girona está haciendo una temporada excepcional, tiene una calidad fuera de toda duda y puede actuar en varias posiciones», explicó a continuación en referencia a Aleix García, la otra gran novedad que su convocatoria añade a un centro del campo muy reconocible.

El aspecto humano

«Tenemos un bloque muy formado y eso es una buena noticia, sería mucho peor que llegase aquí y no tuviera nada claro», señaló por último en relación a esa continuidad que se aprecia claramente en sus últimas convocatorias, en las que Sergio Ramos sigue sin sitio, pues el seleccionador pasó página sobre el central andaluz, aludiendo a la advertencia que hizo al principio sobre los futbolistas que no forman parte de la lista y no están lesionados.

«Yo estoy donde quiero estar, feliz. Cuando corresponda hacer esa negociación y llegue ese momento, si ambas partes estamos de cuaerdo y contentos fantástico, y si no pues no pasa nada, se cierra la puerta y hasta luego», explicó De la Fuente sobre su contrato, que expira el próximo 30 de junio, tal y como detalló.

«A la hora de gestionar un vestuario hay muchos aspectos más allá de lo futbolístico. El ámbito humano, personal, que se sientan seguros y entiendan las ideas que les estás transmitiendo es importantísimo porque el potencial deportivo ya lo tienen», analizó por último el técnico de Haro en relación a la labor del entrenador, antes de posicionarse a favor de que las listas para los grandes torneos sean de 26 futbolistas en lugar de opciones más limitadas con 23 o 24 jugadores.