«Salir del partido y que te digan: ‘Bien, arbi’, es algo que reconforta»

— ¿Por qué, cómo y cuándo empezaste a arbitrar?

— Comencé hace cuatro años. Uno de mis amigos me comentó que porqué no iba a hacer la formación y la verdad es que me gustó. En este momento yo estaba en el IES Isabel de España y hacíamos torneos de fútbol femenino. A mí no me gustaba jugar, pero por necesidad de chicas para el equipo terminé apuntándome. A partir de ahí surgió la oportunidad de hacer el curso y hasta ahora.

— ¿Cuántos partidos sueles pitar durante el fin de semana?

— Normalmente arbitro dos partidos cada fin de semana. Ahora mismo llevo cuatro temporadas, aunque es cierto que no he ido subiendo de niveles. Más que nada porque estoy estudiando para ser Técnico de Laboratorio Clínico y Médico, así que estoy centrada en los estudios y no tengo tanto tiempo para prepararme. Estoy arbitrando partidos de benjamines y alevines porque puedo compaginarlo bien con el estudio.

— ¿Te gustaría seguir profesionalizándote en este mundo a largo plazo o no lo tienes claro?

— Para mí esto es más un hobby que una profesión aunque no quita que tengo la intención de avanzar para llegar a más. Tengo que prepararme y pasar las pruebas físicas para poder seguir escalando niveles. Lo que sí me gustaría es que hubiera más chicas. Hace cuatro años, cuando empecé, era de las pocas que había. Le recomiendo a todas que prueben y que disfruten de esto.

— ¿Cuál sería hoy en día tu sueño a nivel arbitral?

— Sobre todo, vivir experiencias. Aunque es verdad que me gustaría estar en un partido que fuera televisado o que estuviera en juego algo muy importante.

— ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes en un campo de fútbol?

— En general, siempre que salgo de un partido que ha sido complicado y los niños y niñas y sus padres y madres se te acercan y te dicen «Bien, arbi». Es algo que reconforta. Sí. Te sienta bien.

— Cada fin de semana encontramos polémicas en torno a los árbitros profesionales. Bajo tu juicio, ¿VAR sí o VAR no?

— Yo tengo claro que sí. Los árbitros somos personas y cometemos errores. El VAR hace más justo nuestro fútbol.