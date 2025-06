Quintero: «El Eleuterio será un factor clave para inclinar la balanza a nuestro favor»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 5 de junio 2025, 13:32 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

Jonathan Quintero Olsson (San Bartolomé de Tirajana, 1989), delantero de la UD San Fernando, acumula ya siete dianas en lo que va de campaña y ahora pretende alcanzar lo que sería el primer ascenso con el equipo de su tierra. Para ello, deberá superar al Tamaraceite (este sábado, 12.00 horas) para luego medirse al ganador del Girona B - Badalona en la batalla final por el ascenso a Segunda RFEF.

–¿Cómo ha sido esta temporada para Jonathan Quintero?

–Pues al principio costó mucho. Un entrenador puede darte la vida o lo contrario. Con los dos anteriores técnicos no tenia «feeling», ahora con Israel tengo más confianza. Si un jugador no se encuentra cómodo, al final cuesta más entrar, y si a eso le sumas que este año he tenido más lesiones de lo normal y además se me junta con la paternidad, ya me dirás (entre risas). No descansas bien, al final es un cúmulo. Pero me quedo con que estoy acabando la campaña en muy buen estado de forma.

–¿Cómo compagina el fútbol con el período de paternidad?

–¿Sinceramente? Gracias a la ayuda de mi mujer. Y a veces también la de mis suegros. Porque nos alternamos, como yo entreno por la tarde me quedo con el niño por la mañana, y viceversa.

-¿Qué valoración hace del empate en el Juan Guedes?

-Fui sustituido en el minuto sesenta y algo, pero en la primera mitad fuimos muy superiores. Escaparon locos con dos tiros al palo y muchas ocasiones de gol, deberíamos habernos ido al descanso con una buena renta. Por su parte, ellos mejoraron en la segunda. Nos marcan, pero tenemos la suerte de empatarlo rápido.

-¿Cuántos goles lleva «Quintegol» esta temporada?

-Siete dianas pero el sábado espero hacer alguno más. Estoy seguro de que sí. El último fue ante el Mensajero en la vuelta de la primera ronda. No hay favoritos, somos iguales en cuanto al nivel exhibido. Aunque es cierto que el Tamara ha dado con la clave con esa mezcla de veteranía y juventud. Habrá bastante igualdad.

-El vestuario no se cree superior a nadie.

-Tenemos grandes plantillas. Estoy convencido de que el Sanfer va a pasar de ronda. Tenemos que pensar en eso. No lo digo por decir, tenemos suficiente potencial para llegar a la final. Me la juego con el resultado de 3-1. Empate a uno, prórroga y luego se gana. Contra el Mensajero sabía que iríamos al tiempo extra y que acabaría con final feliz. En el Eleuterio seremos capaces de sacar la eliminatoria adelante con nuestra gente.

-¿Nunca ha ascendido con el equipo de su municipio?

-No, nunca. De hecho he perdido dos finales. Una contra el Tamaraceite en El Hierro, y que después firmé con ellos en Segunda B. Esa fue la peor porque me lesioné pronto y no pude ayudar a mis compañeros. Además, nos valía el empate. La otra eliminatoria fue contra el Durango en 2018, aunque en esa fue menos dura porque ibamos perdiendo.

-Sobre la polémica del 2020 en un partido que se marchó lesionado para luego firmar con el Tamara, ¿qué tiene que decir?

-Quien haya dicho eso no tiene ni idea. No tiene ningún tipo de sentido querer irme de esa manera del equipo de mi municipio. Yo más que nadie deseo subir con ellos. No había mantenido contacto con el Tamaraceite. Las conversaciones vinieron después. Lloré mucho ese día. Fue muy doloroso porque nadie sabía que estaba lesionado y que no iba a poder jugar, pero aún así quise ayudar en lo que pude al equipo.

-¿Israel prepara algo diferente para el partido de vuelta?

-No, simplemente nos ha dicho que sigamos trabajando en nuestra línea y sigamos siendo nosotros mismos. Nos ha ido perfecto como lo estamos haciendo. La motivación está a tope. Cualquier equipo que juegue playoff tiene que estar incentivado. El gol de Kilian en el Juan Guedes nos hace soñar. Fue gloria bendita.

-¿Qué piensa sobre la alternancia en la portería?

-Tanto Fermín como David nos dan seguridad. No es normal que un equipo tenga dos porteros de tanto nivel. En otros clubes se nota la diferencia cuando sale el titular y entra el suplente, aquí no. Son unos grandes y protegen la portería del Sanfer como nadie.

-Un reto si el Sanfer asciende.

-Ya me atreví con el Mensajero cuando subimos a Segunda RFEF en 2023, me teñí el pelo de rubio platino. Si lo digo lo cumplo. Ahora, voy a proponerme un reto venga. Si subimos ante Badalona o Girona B (con la vuelta en casa) me rapo al uno en el vestuario. Me grabo y hago un directo. Ya está dicho no me puedo echar para atrás. Aver si algún compañero más se une a la causa.

-A diferencia de antes, ya no quiere jugarlo todo.

-Siempre he querido jugar todos los minutos, ahora lo que el míster decida me va bien porque muchas veces en los primeros 60 minutos no ocurre nada sobre el verde. Luego salgo y parece que no he aportado gran cosa. Sin embargo, cuando entro al final, tengo la sensación de haber participado más. Ahora con Aridane nos entendemos bien. Yo soy un jugador más veloz al espacio y él va mejor de espaldas.