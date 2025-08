Palo de Raúl de Tomás a Diego Martínez: «Ese señor vino a joderme, es un cobarde»

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 3 de agosto 2025, 11:32 Comenta Compartir

Diego Martínez, entrenador que consumó el descenso de la UD Las Palmas sigue haciendo amigos allá por donde pasa. Este domingo, el delantero Raúl de Tomás, con quien coincidió en el Espanyol, atizó con fuerza en una entrevista concedida al Diario AS: «Ese señor vino a joderme», criticó en pleno desahogo el delantero, que ahora milita en Al-Wakrah Sport Club.

«Yo me hubiese retirado en el Espanyol y no lo hice por culpa de Diego Martínez. Él llegó allí y quería echarme, no quería que estuviera allí cuando yo era el mejor jugador. Había jugado con la selección española. Me hundió. Es un cobarde. Quiere peones sin personalidad», criticó con crudeza RdT.

La realidad de Diego Martínez en la UD Las Palmas tampoco fue muy afable. Se olvidó de jugadores que habían sido importantes con la camiseta amarilla como Enzo Loiodice, quien ya este verano confesó en UD Radio que tuvo conflictos con el técnico gallego. «Sabía que no iba a tener muchas oportunidades. Tuve algunas discusiones con el míster», indicó el mediocentro francés, que está dejando buenas actuaciones a las órdenes de Luis García Fernández esta pretemporada.

Diego Martínez, que comenzó bien su andadura en la UD asaltando Mestalla para lograr una heroica victoria en su debut como entrenador amarillo, y que ganó también al Barça en sus dominios, acabó descendiendo a Las Palmas en una situación kamikaze, haciendo que el equipo renunciara a sus principios y olvidando la identidad de tenencia y gusto por la pelota del club grancanario.

Manu Fuster, en una entrevista concedida a CANARIAS7, también cuestionó sus maneras («con Diego jugamos a otra cosa») y recordó que él tuvo que «jugar como central, lateral y pivote» cuando es extremo.