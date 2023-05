El mundo del fútbol se vuelca con Vinicius

El mundo del fútbol se ha volcado con Vinicius tras el episodio racista vivido por el brasileño este domingo en Mestalla. Sus compañeros en el Real Madrid, que además fueron testigos directos de lo sucedido, fueron los primeros en reaccionar públicamente para mostrar su apoyo incondicional a Vinicius. «Siempre juntos hermano». Ese fue el lema que utilizaron algunos de sus compañeros como Aurelien Tchouamení o Rodrygo.

Por su parte, Eder Militao se extendió más en redes sociales: «Hoy fue otro día triste aquí en España, otro día que lamentablemente ganaron los racistas. ¡Es una vergüenza! ¡Sufres racismo, te defiendes y luego te expulsan tratando de defenderte! ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar esto?», se preguntaba el central brasileño, para finalmente concluir con la frase «estoy contigo hermano» que acuñaron otros jugadores de la plantilla madridista como Fede Valverde o Karim Benzema.

No solo del Real Madrid. Otros jugadores y rivales también se volcaron con Vinicius. Kylian Mbappé también mostró su apoyo en redes sociales con un «No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos». Al igual que su compañero en la selección brasileña, Neymar, que volvió a acuñar el lema de «estamos contigo». Incluso el propio Jose Luis Gayá, capitán del Valencia, afirmó tras el encuentro que «sí está claro quien ha insultado a Vinicius, para mí que no vuelva a entrar».

También Xavi Hernández, que comparecía este martes en rueda de prensa, se pronunció sobre el tema de manera contundente: «Habría que parar los partidos. Siempre lo he pensado. Se ha aceptado el insulto, es el único deporte que se acepta. Estoy trabajando y me dicen hijo de tal... no veo a un panadero o periodista aguantando esto. Hay insultos, pues no se juega. Es un mensaje al presidente de la Liga y de la Federación». Además, el técnico de Tarrasa insistió en que «aquí no hay colores» y que «el Valencia debe identificar a estas personas y condenar los actos».

Otras personalidades del deporte como Río Ferdinand o Ronaldo Nazario salieron a la palestra ante la situación. La leyenda inglesa comunicó con firmeza su descontento ante el episodio: ¿Cuántas veces necesitamos ver a este joven sometido a esta mierda? Veo dolor, veo disgusto, lo veo necesitando ayuda... y las autoridades no hacen una mierda para ayudarlo». Un mensaje al que respondió Gary Lineker: «Una vez más, el jugador maltratado es el único sancionado».

Ronaldo fue igual de contundente con los organismos pertinentes: «Una vez más un episodio de racismo en LaLiga. ¿Hasta cuándo? Mientras haya impunidad y connivencia, habrá racismo. Es inaceptable que los árbitros, la Federación y las autoridades también estén sin acción y que la afición aplauda una cantidad tan absurda. Suficiente», sentenció.

Compañeros, rivales y personalidades del deporte. Todos se volcaron públicamente en apoyo a Vinicius tras un nuevo episodio racista en un campo de fútbol y que acabó con el brasileño expulsado. Todos unidos en la lucha por erradicar el racismo de todos los sectores de la vida y, por supuesto, también en el mundo del fútbol.