Vinicius, explota: «España es conocido como un país de racistas»

«No es fútbol, es LaLiga. El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión». Así de rotundo se expresó Vinicius a través de una 'story' de Instagram tras lo ocurrido en Mestalla, donde el delantero brasileño fue vejado primero por nuevos insultos racistas, expulsado más tarde por una agresión a Hugo Duro y, ya fuera de sí, realizó gestos de 'a Segunda' a la grada camino de los vestuarios. La crónica de sucesos obliga a un punto y aparte en el fútbol español, a una de esas «sentadas nacionales» de las que hablaba en su día Luis Aragonés, en el caso del 'Sabio de Hortaleza' para que todos se unieran en torno a la selección española.

El atacante madridista fue todavía más lejos en sus críticas al campeonato español. «Hoy, en Brasil, España es conocido como un país de racistas», enfatizó en sus redes sociales. No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho«, reflexionó Vini.

El brasileño insistió en sus reflexiones para criticar la, a su juicio, permisividad latente. «El campeonato, que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo., Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo de un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo pero hoy en Brasil, España es conocido como un país de racistas. Y lamentablemente, con todo lo que pasa semanalmente, no tengo cómo defender. Estoy de acuerdo, pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas», desgrana en una reflexión en la que deja entrever incluso una salida del Real Madrid.

Acabada la batalla de Mestalla, también fue muy explícito Carlo Ancelotti, técnico madridista que solo quiso hablar de lo que sucede en torno a Vinicius. «No quiero hablar de fútbol sino de lo que ha pasado aquí. Creo que es más importante que una derrota. Yo soy muy calmado, pero lo que ha pasado hoy no puede pasar. Que un estadio le grite 'mono' a un jugador y que un entrenador piense en quitarle por eso… Hay algo mal en esta Liga», subrayó el veterano preparador italiano, enfadado como nunca.

Insultos recurrentes durante la temporada

«Estos episodios de racismo no pueden pasar y hay que pararlos. Diría lo mismo si hubiéramos ganado», espetó el técnico madridista, que entendió incluso la reacción posterior de Vinicius contra la grada al ser expulsado. «La reacción es bastante normal. Un estadio completo ha realizado insultos racistas a un jugador...Estoy muy atento para ver qué pasa. Habitualmente no pasa nada. No soy juez, pero hay que evaluar bien la situación, es bastante grave».

Tanto el Valencia, a través de un comunicado, como el capitan local, José Luis Gayá, condenaron los insultos a Vini. «Lo condenamos y para eso están las cámaras. Si está claro quién ha sido, para mí no tiene que entrar más en un campo de fútbol. No tienen ningún sentido los insultos racistas», subrayó Gayà, sin paños calientes.

LaLiga, por su parte, anunció que ya ha tomado cartas en el asunto y ha solicitado las imágenes disponibles en el estadio para investigar lo ocurrido. El organismo presidido por Javier Tebas asegura que, en caso de detectar un delito de odio, como denuncia Vinicius, procederá a tomar las acciones legales oportunas.

Sucede que estos episodios han sido recurrentes esta temporada, con especial gravedad en feudos como el del Mallorca, el Metropolitano y el Camp Nou. Denuncias de LaLiga, declaraciones de unos y otros lamentando lo sucedido, pero sin sanciones contundentes.

No todo vale, ni el fin justifica los medios. El Valencia fue más intenso y logró una meritoria victoria ante el Real Madrid que le permitirá seguir en Primera, pero las imágenes vistas en Mestalla darán la vuelta al mundo y dejan en pésimo lugar a la Liga y al fútbol español en general. Vinicius tiene tendencia a liarse, a protestar demasiado, a enfrentarse a sus compañeros, a gesticular y a teatralizar sus caídas, pero hay límites que no se pueden superar y los insultos racistas no deben quedar impunes.

Pidió Rubén Baraja en la víspera de un duelo trascendente para su equipo que Mestalla «explotase» ante el Madrid y los radicales se lo tomaron al pie de la letra. En el primer tiempo, el brasileño no desequilibró y se perdió entre discusiones. Hasta ahí, todo más o menos normal.

Avanzada la segunda parte, cuando el Valencia de defendía de forma heroica y el Madrid buscaba con orgullo darle la vuelta al resultado, se produjo una crónica de sucesos. Primero, un hecho insólito. Vinicius trataba de irse de Foulquier y, de pronto, su internada se vio interrumpida porque un segundo balón golpeó al que tenía controlado. Y ese esférico, que ya estaba en el campo, fue lanzado por Comert, defensa che. Tan antideportiva acción se saldó con amarilla al zaguero, falta a favor del Madrid y broncas por doquier.

De pronto, Vinicius se encaró con un aficionado que le insultó gravemente. Intervino la policía en ese fondo, se llevó al cafre y evitó incidentes de mayor gravedad. El árbitro vizcaíno, de Burgos Bengoetxea, habló con el delegado de campo para que avisara por megafonía. El brasileño amagó con marcharse del campo, pero entre sus compañeros, Ancelotti y el propio juez de la contienda, la animaron a seguir. Descuento enorme, más broncas, tanganas, VAR y roja directa a Vinicius por golpear a Hugo Duro en el fragor de la pelea. Camino de los vestuarios, gestos de 'a Segunda' hacia la afición del Valencia y más conatos de pelea.