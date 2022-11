Rubiales: «Hasta el final del Mundial no habrá novedades respecto a Luis Enrique» El presidente de la Federación habló por primera vez en Qatar en la presentación de un nuevo patrocinador

Lleva en Doha desde el inicio de la concentración, pero hasta ahora solo se había dejado ver desde lejos, acompañando al equipo en los entrenamientos, observando desde el banquillo junto a Molina, director deportivo, y recibiendo a las visitas que van llegando al hogar de España en la Universidad de Qatar. Luis Rubiales saltaba a la arena mundialista aprovechando la presentación de un nuevo patrocinador para el equipo nacional. Escoltado por Morata y Pedri, los dos internacionales que le acompañaron en el acto, el presidente de la Federación Española compareció sonriente, y se esperaba que pudiera hablar por primera vez en desde Qatar, pero no...

Al final, el que habló mucho fue Brian Oh, el presidente de 3D Factory, la empresa surcoreana de realidad virtual que ha ligado su imagen a la selección española. Rubiales no lo hizo tanto, y menos acerca de ningún tema candente. Solo tomó la palabra para hablar de Luis Enrique, al que sigue considerando su primera opción para el banquillo: «Estoy contento con el Luis Enrique de carne y hueso», dijo, en referencia a los hologramas en los que está especializado el nuevo socio de la RFEF. «Pero no habrá novedades hasta que acabe el Mundial», aseguró. El presidente también se declaró fan de la nueva faceta como 'streamer' del técnico: «Nos divertimos mucho. A Luis Enrique ya lo conocéis. Verle tan directo y cercano conecta con muchas personas alrededor del mundo. Es una vía para que la gente conozca a un entrenador top. Desde la Federación queremos estar ahí siempre».

El acto dio poco más de sí. Sirvió, eso sí, para comprobar que ni Morata ni Pedri tienen ganas de pensar aún en el 18 de diciembre, fecha de la final del Mundial. «Queda mucho para eso», dijo el canario, cuya imagen decora uno de los rascacielos del skyline de Doha. «No siento esa mochila. La presión la tiene todo el equipo. No me siento la estrella de la selección por estar en un cartel. Estoy tranquilo, intentando aportar al máximo al equipo».

Morata, ausente en la sesión del domingo por una pequeña indisposición, aseguró que está listo para el debut después de haber entrenado a menor ritmo también durante toda la semana pasada a causa de un golpe que sufrió en el último partido de Liga del Atlético.