Polémica en el segundo gol: ¿salió el balón por completo?

España perdió este jueves con una jugada polémica ante Japón (2-0). La fotografía que acompaña esta información parece demostrar que el balón salió cuando el atacante nipón le pasa a su compañero, al goleador Tanaka. No obstante, el VAR validó la diana. En ese momento, los sudores fríos comenzaron en La Roja. Porque poco después anotó Costa Rica. Temor, miedo. Esa selección que había maravillado en la primera jornada del campeonato de Qatar estaba fuera, en el calle, por una acción muy discutible.

Un momento que el colegiado del encuentro, el árbitro sudafricano, en el VAR. Miró, estudió la acción, pero... Decretó que la pelota no había rebasado la línea de fondo. En directo, había dudas, y se mantienen. En una de las primeras repeticiones que se habían ofrecido por parte de la televisión parecía que era fuera. Hubo un rato en el que no se ofrecieron más imágenes por parte del realizador del partido. Sin embargo, poco después hubo más repeticiones, nada concluyentes. Pero existen fotografías en las que parece que el balón salió. Pero no. Porque si en la sala VAR se decidió que era gol...

Por suerte, el triunfo de Alemania contra Costa Riva evitó la eliminación de La Roja del Mundial, pero esa jugada quedará para la historia de este campeonato, como aquel centro de Joaquín que no salió en Corea y que evitó el triunfo de La Roja de Camacho frente a los anfitriones.