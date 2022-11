España-Costa Rica: horario y dónde ver el debut de La Roja en el Mundial de Qatar

España está a 48 horas de debutar en el Mundial de Qatar 2022. Lo hará ante la teórica cenicienta del grupo, Costa Rica, pero la historia de La Roja y los mundiales anticipan un encuentro duro. Los estrenos en la Copa del Mundo no son sencillos para las grandes favoritas: primer día, nervios... Y a España no se le dan bien. Lleva tres mundiales consecutivos sin ganar en su debut. La última victoria en el estreno data de Alemania 2006 cuando vencieron por 4 goles a 0 a Ucrania.

El estreno de la selección de Luis Enrique cogerá a más de uno en el trabajo, y eso que el horario se ha adaptado lo máximo posible al fútbol europeo. Debutarán a las 19 horas en Qatar, las cinco de la tarde en España. Será el único encuentro de fase de grupos en esa franja horaria, pues los partidos de Alemania y Japón están programados para las 22 horas local -las ocho en España-. Recuerden que entre Qatar y España hay dos horas de diferencia.

Horario y dónde ver el España-Costa Rica

Para aquellos que no estén en casa, las nuevas tecnologías serán su solución. El España-Costa Rica se podrá seguir en directo a partir de las 17 horas, a través de La 1 de TVE y su aplicación móvil. También los que dispongan de la app Gol Mundial podrán disfrutar del partido.

El otro partido del grupo, el Alemania-Japón se disputará el 23 de noviembre a las 14 horas en España, justo antes del debut de la selección.

Posibles alineaciones

Luis Enrique pondrá toda la carne en el asador. El once no tendrá nada que ver con el visto la semana pasada en Jordania, plagado de suplentes y con muchas rotaciones. Estos son los once que a priori elegirá el seleccionador: Simón; Carvajal, Eric, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Ferrán, Asensio y Morata.