Mundial Qatar 2022 Scaloni: «Intento no emocionarme, pero es difícil» El técnico argentino trató de rebajar la euforia: «Merecimos ganar, pero quizá no por tanto»

Lionel Scaloni compareció en la rueda de prensa posterior al partido de semifinales del Mundial de Qatar entre Argentina y Croacia con semblante serio, sin asomo de euforia, y con su primera respuesta trató de rebajar la exaltación de los aficionados y de los periodistas argentinos: «No sé si hubo tanta superioridad como refleja el resultado. Creo que merecimos ganar, pero quizá no por tanto». Scaloni reconoció que durante la primera mitad habían sido superiores los croatas, gracias a sus «tres volantes de primer nivel que llevan años jugando juntos». Sin embargo, Argentina supo recomponerse: «Los partidos no se juegan todos de la misma manera. Hay veces que el rival puede superarte y ahí es donde este equipo se remanga los pantalones y se regenera. No hay un solo fútbol. El fútbol es saber defender, saber atacar, saber afrontar un partido cuando se pone bravo... Y eso es lo que tiene este plantel», resumió Scaloni.

El entrenador albiceleste no quiso entrar en cábalas sobre su posible rival en la final y se limitó a señalar que eran «dos grandes selecciones». Sin embargo, pese a su tono monocorde y al intento de mantener un discurso frío, Scaloni reconoció que se encontraba «en el lugar soñado para cualquier argentino»: «Intento no emocionarme, pero es muy difícil. Es emocionante lo que hacen estos chicos. Y lo de la gente también. Va todo de la mano. En los momentos difíciles, cuando perdimos con Arabia, nosotros sentimos el apoyo de la gente, y eso es inigualable. Igual esto suena a político, pero aquí es verdad. Vamos todos por el bien común. No hay hinchas de ningún club, sino de la celeste y blanca».

Finalmente, reconoció que para él había sido importante poder dar minutos a jugadores, como Dybala o Correa, que todavía no habían saltado al césped en el Mundial: «Para mí es fundamental porque lo merecen. Lo merecen todos. Incluso el que menos juega es más importante que el que más juega. Hay que verlos llegar al día siguiente sin una mala cara al entrenamiento». Scaloni suele ser reacio a recibir elogios, pero sí admitió una virtud en el cuerpo técnico: «Irradiamos ilusión». Esa ilusión que comparten 45 millones de argentinos y que les ha vuelto a colocar en la final de una Copa del Mundo.