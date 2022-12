Francia comienza la carrera por revalidar su título de campeón grapada a la potencia de su estrella Kylian Mbappé y al excelso momento que vive Antoine Griezmann. El rival de los galos en los octavos de final es Polonia, el pasajero más criticado por su paupérrimo y mezquino planteamiento conservador en el último partido de la fase de grupos ante Argentina, sin arriesgar en busca de un gol que le otorgaba la clasificación.

Es un duelo fácil en la previa porque las dos selecciones son propietarias de dos estrellas mundiales que no necesitan ninguna presentación. Mbappé contra Lewandowski, gol contra gol y sus matices. Mbappé cabalga a lomos de un grupo adiestrado para ganar, favorito en este Mundial, y que arrastra la vitola de campeón.

Polonia es otra cosa. Una tropa de corte insípido, más relleno que sustancia por lo demostrado hasta la fecha, tropa que se dedica a especular y a sobrevivir más que a agarrar los partidos por la solapa. A las críticas responde el seleccionador de Polonia. «Los que no estaban jugando a la defensiva en la Copa del Mundo están de vuelta en casa mirando por televisión. Ahora estamos en las eliminatorias, así que cambiaremos nuestros planes», se defendió el seleccionador Czeslaw Michniewicz. «En el Mundial ganas o te vas a casa, hay mucho en juego. Soñábamos con pasar la fase de grupos, hicimos todo lo posible para lograrlo», apuntó.

Mbappé ya está donde suele, en la cumbre de la tabla de goleadores. Tres tantos en tres partidos definen la solvencia del fenómeno que se le escapó al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Una herida que nunca deja de supurar.

Mbappé no ha explotado en esta Copa del Mundo y ya es uno de los más destacados. Su rendimiento ha sido bueno, pero no excelente, como se puede esperar de alguien llamado a dominar el fútbol junto al noruego Haaland en el declive de Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

«Es tan rápido que será difícil detenerlo sin una moto», comentó entre risas el delantero polaco Arkadiusz Milik. «Necesitamos jugar colectivamente como grupo, necesitamos cooperación, ya que individualmente nadie puede detenerlo».

Mbappé no ha hablado todavía en el Mundial de Qatar. Y por lo que se ve, no tiene mucha intención de hacerlo. Ya deslizó en su momento que, si era posible, no se situaría ante los periodistas para evitar preguntas sobre su futuro, un clásico ya del periodismo, porque quiere estar centrado en la conquista de su segundo título.

La Federación Francesa de Fútbol prefiere asumir la multa que obliga a los mejores jugadores de cada partido a hablar con la prensa, antes que disgustar a su estrella. De momento se asocia con los topes de gama. Ha marcado siete goles ya en la Copa del Mundo siendo menor de 24 años.

«Sabemos que es un gran desafío. Mbappé y Griezmann están en buena forma. Tenemos nuestras fortalezas, podemos jugar al fútbol. Tenemos grandes jugadores y nos veremos en el campo», lanza con moral el seleccionador de Polonia, en una de las eliminatorias en teoría más desniveladas de los octavos de final.

Una buena noticia para Francia es la red de conexiones que ha establecido Mbappé con sus socios periféricos en el campo. Buenas combinaciones con Theo Hernández, el sustituto d su hermano Lucas en el lateral izquierdo, y también con Griezmann. La amenaza para Francia y Mbappé es Lewandowski. El delantero del Barcelona no lleva un Mundial para enmarcar, ni mucho menos, un penalti fallado y un gol. «La mejor manera de defenderse de él es asegurarse de que no reciba el balón», dijo su excompañero en el Bayern de Múnich Kingsley Coman.