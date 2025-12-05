Duelo entre Mbappé y Haaland en el grupo de la muerte

El Mundial de 2026 ya tiene su primer gran cartel. Francia y Noruega compartirán el Grupo I, preparando el escenario para uno de los ... duelos más esperados desde hace años. Kylian Mbappé contra Erling Haaland. Velocidad contra potencia. Los dos jugadores que desde su debut prometían ser los herederos de la rivalidad Messi-Cristiano.

'Les Bleus' llegan con la herida aún abierta de la final perdida en Catar 2022, pero también con el hambre de un gigante que viene de disputar dos finales mundialista consecutivas. Con Mbappé, que está firmando el mejor año natural de su carrera (62 goles en 63 partidos), como líder absoluto y el Balón de Oro Dembelé, Deschamps dirige una de las plantillas más completas del planeta.

Noruega, en cambio, aterrizará en Norteamérica impulsada por la figura de Haaland, un depredador que ha anotado 20 goles en 19 partidos con el City esta campaña. Junto a Odegaard y Sorloth, esta generación disputará su primera gran cita mundialista, tras no clasificar a Catar. El grupo lo completarán la siempre competitiva Senegal y el ganador de la repesca internacional del grupo 2 entre Bolivia, Surinam e Irak.

Los dos astros se medirán antes del Mundial, concretamente la próxima semana, en el duelo de Champions, el próximo miércoles.