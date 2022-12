Deschamps: «Ya solo la posibilidad de defender el título es un logro»

Cuando un periodista inglés alzó la mano y le preguntó a Didier Deschamps por la posibilidad de que Benzema regresara para la final, incluso para jugarla, el entrenador francés torció el gesto, puso cara de cansancio, resopló y dijo: «Lo siento. No voy a contestar a esa pregunta». De lo demás sí que habló, sobre todo para mostrar su satisfacción por dirigir a los jugadores de una selección que tiene ante sí la oportunidad histórica de sucederse a sí misma en el palmarés de la Copa del Mundo: «Es un orgullo para todo el equipo. Lo hemos conseguido con una mezcla de experiencia, calidad y entusiasmo. Ya solo la posibilidad de defender el título es un enorme logro».

Sobre su rival del domingo, Deschamps advirtió la «brillantez» de Messi «desde que comenzó el campeonato», pero apostilló: «Vamos a intentar limitar al máximo su influencia, como ellos tratarán de limitar la influencia de algunos de nuestros jugadores. Hemos visto a una Argentina muy fuerte contra Croacia, aunque no tanto en otros partidos».

Francia ha acusado este miércoles la baja por sendos procesos gripales de Upamecano y Rabiot, aunque Deschamps no se mostró preocupado por la posible expansión del virus: «Las temperaturas han caído un poco, el aire acondicionado está siempre puesto... Los hemos aislado y esperamos que se recuperen y que no haya más bajas», señaló.

Del partido, apenas comentó que su conjunto había estado «más fuerte» al final de la primera parte y al comienzo de la segunda, aunque reconoció que Marruecos le había generado problemas, sobre todo por la banda izquierda.

Regragui, orgulloso

El seleccionador marroquí, Walid Regragui, se mostraba tras el partido orgulloso de sus hombres, aunque lamentaba no haber podido asestar el último golpe a los pronósticos derrotando a la campeona del mundo. «Hemos perdido a Aguerd en el entrenamiento y a Saiss y a Mazraoui a la mitad del partido. Quienes los han sustituido lo han hecho muy bien, pero era demasiado para nosotros. Contra un equipo como Francia, cualquier error se paga caro y es difícil pasar a la final con las debilidades que hemos mostrado en la primera parte», aseguraba. No obstante, Regregui felicitaba a sus jugadores y aseguraba que esta derrota no borraba «todo lo que habían conseguido»: «Han dado lo máximo y eso es lo importante».